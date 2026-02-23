Podcast
Tamaulipas

Niño cae a alcantarilla abierta en Ciudad Madero, Tamaulipas

Un menor de apenas 8 años estuvo a punto de perder la vida al caer accidentalmente al interior de una alcantarilla que permanecía abierta desde hace una semana

  • 23
  • Febrero
    2026

Un menor de apenas 8 años estuvo a punto de perder la vida al caer accidentalmente al interior de una alcantarilla que permanecía abierta desde hace una semana, derivado de trabajos realizados por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en la zona norte de Ciudad Madero.

Los hechos ocurrieron al mediodía del domingo sobre la calle Cuauhtémoc, esquina con Toltecas, en la colonia 16 de Septiembre; el pequeño, identificado como Mian de 8 años, se dirigía en su bicicleta a una tienda cercana para realizar una compra, cuando tropezó y cayó dentro de la fosa, de aproximadamente siete metros de profundidad. 

La caída le provocó laceraciones y múltiples golpes; sin embargo, el mayor riesgo no solo fueron las lesiones por el impacto, sino la posibilidad de intoxicación por los gases acumulados en el fondo del cárcamo.

Trabajadores de la construcción que laboraban en una obra cercana se percataron del accidente y reaccionaron de inmediato; con un mecate y arriesgando su propia integridad, se organizaron para rescatar al menor en cuestión de minutos. 

De acuerdo con testigos, dos de ellos se tendieron boca abajo para alcanzar al niño mientras le gritaban que no soltara la cuerda. 

La rápida intervención evitó que el menor permaneciera más tiempo en el fondo, donde además existe descarga de aguas residuales; una vecina que presenció los hechos, señaló que la alcantarilla llevaba al menos cuatro días abierta, luego de que acudieran camiones tipo vactor a realizar trabajos. 

"Fue una irresponsabilidad, yo digo que fue de Comapa, porque vinieron a bombear y dejaron abierto; no nada más es esa, hay varias abiertas y son profundas". Añadió que por el sector transitan niños y adultos mayores, por lo que el riesgo es constante.

Por su parte, el abuelo del menor, Pedro Cruz Martínez, relató que su nieto regresó golpeado e inflamado del brazo, por lo que fue llevado al médico para descartar fracturas.

efscaqse.JPG

Indicó que un ingeniero que se encontraba en el sitio, aún sorprendidos por la situación, se ofreció a apoyarlos para el traslado con el médico; aunque hasta el momento no han recibido una postura formal de la COMAPA, como autoridad responsable.

Vecinos advirtieron que, de no haber estado presentes los trabajadores, el desenlace pudo ser fatal: "Está hondísimo, no se ve el fondo, hay muchos gases y descarga de aguas negras; si no lo sacan rápido, hubiera sido otra historia", señalaron.

Tras el incidente, los propios trabajadores colocaron cinta preventiva alrededor de la alcantarilla, ya que, según habitantes, personal del organismo operador, no acudió de inmediato a asegurar el área.

Los colonos exigieron a las autoridades mayor supervisión y responsabilidad en este tipo de trabajos para evitar que una omisión termine en tragedia, especialmente en zonas donde diariamente transitan menores rumbo a la escuela o a realizar actividades cotidianas.


Comentarios

Etiquetas:
