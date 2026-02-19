Rector de la UAT, Dámaso Anaya, realiza gira en Reynosa

Con la intención de mantener un diálogo directo y conocer las necesidades de las facultades en el estado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, realizó una gira de trabajo por Reynosa, donde constató la apertura de dos nuevas carreras enfocadas en las áreas de Contaduría y Enfermería.

“Aquí ya tenemos la licenciatura en Enfermería, así como en Reynosa-Rodhe la carrera de Contador Público y Finanzas; son dos carreras que estamos fortaleciendo mucho porque vemos la fortaleza que tiene Reynosa como sector y creo que nosotros, como la universidad más fuerte del estado, tenemos que poner nuestro granito de arena; hicimos estudios antes para ver qué tan necesarias eran estas licenciaturas y vimos que sí era la oportunidad de poderlas aperturar”, expresó.

Durante su visita, el rector reconoció que la apertura de programas académicos relacionados con la salud es una prioridad, especialmente en los municipios de la frontera, y señaló que en Reynosa ya se analiza la posibilidad de contar con una facultad enfocada en el área de la salud.

“En Nuevo Laredo aperturamos Psicología con mucha aceptación; en Matamoros tenemos las carreras de Enfermería y Médico Cirujano, y vemos la necesidad; inclusive ahí, con Beto Granados, alcalde de Matamoros, queremos tener la oportunidad de aperturar Odontología; ahí vamos avanzando, pero sí vemos que las carreras médicas son necesarias”, indicó.

Al ser cuestionado sobre la propuesta de convertir la zona de tolerancia de Reynosa en una Facultad de Ciencias de la Salud de la UAT, el rector afirmó que la iniciativa no ha sido descartada y que actualmente se encuentra en etapa de análisis.

“Ya hicimos un recorrido y la propuesta de hace algún tiempo sigue en ese sentido; tenemos que analizarla bien, no porque no podamos, sino porque es un apoyo económico bastante fuerte y, con el presupuesto que tenemos, difícilmente lo podríamos hacer, por eso siempre buscamos la fortaleza de los municipios para que, juntos, podamos desarrollar algún proyecto académico”, concluyó.

