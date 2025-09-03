Cerrar X
Tamaulipas

Guillermo Arellano; nuevo comandante de la Octava Zona Militar

Durante el acto se dio lectura a su trayectoria profesional, destacando los cargos y ascensos obtenidos en las fuerzas armadas

  • 03
  • Septiembre
    2025

En una ceremonia militar realizada con todos los protocolos oficiales, se llevó a cabo la presentación de Guillermo Arellano Morales como nuevo comandante de la Octava Zona Militar con cabecera en Reynosa. Durante el acto se dio lectura a su trayectoria profesional, destacando los cargos y ascensos obtenidos en las fuerzas armadas.

En la lectura de credenciales se resaltó que el general Arellano Morales formó parte del Estado Mayor en la República de Guatemala, ha obtenido todos los ascensos desde subteniente hasta general de brigada y, conforme a las leyes y reglamentos militares, ha ocupado diversos cargos en unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Entre ellos, comandante de sección en el primer grupo de cañón calibre 106 mm, integrante del tercer regimiento de artillería, segundo batallón de operaciones especiales de la Policía Militar, 18.° batallón de Policía Militar, primera brigada de Policía Militar, sexta zona militar, así como agregado militar y aéreo adjunto a la embajada de México en Santiago de Chile.

El acto fue presenciado por representantes de la sociedad civil y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, quienes atestiguaron este nombramiento que refuerza la presencia militar en la región fronteriza.

Posteriormente, se realizó la toma de protesta, en la que se pronunció:

“Ciudadano general de brigada del Estado Mayor, Guillermo Arellano Morales, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Octava Zona Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. —Sí protesto. —Si no lo hicieras así, que la nación se lo demande".

Al evento también acudieron mandos militares de Nuevo Laredo, Matamoros y otras ciudades fronterizas, a quienes se les instruyó por mandato presidencial reconocer y obedecer al nuevo comandante.

La orden de obediencia fue emitida en los siguientes términos:

“Por orden de la Ciudadana Presidenta de la República, con fecha 1 de septiembre de 2025, se reconocerá como comandante de la Octava Zona Militar al ciudadano general de brigada del Estado Mayor, Guillermo Arellano Morales, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mande referente al servicio, de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. Firmes, ya".


Comentarios

