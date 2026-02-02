Cuando cumples años igual que tu ex: Shakira y Piqué

Cada 2 de febrero, el destino vuelve a unir a Shakira y Gerard Piqué.

A pesar de su mediática separación, ambos comparten el mismo día de nacimiento (ella en 1977 y él en 1987), una coincidencia que cobra un nuevo matiz irónico en esta etapa de sus vidas.

Shakira, una de las figuras más influyentes de la música global, celebra 49 años este 2 de febrero, no solo un año más de vida, sino la consolidación de su etapa más exitosa con el fenómeno mundial: Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

Curiosamente, la celebración de su éxito coincide con su aniversario de nacimiento, una fecha que comparte con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, que llega a sus 39 años.

Sin embargo, en esta ocasión, el foco mediático se aleja de la vida personal para centrarse en su dominio absoluto de los escenarios.

La gira se ha convertido en un hito histórico, situando a la artista en la cima del podio de la industria actual, Shakira ha logrado convocar a más de tres millones de personas que han abarrotado cada una de sus presentaciones hasta la fecha.

Para la colombiana, lo que comenzó como un proceso de sanación a través de la música ha derivado en la gira más ambiciosa de su carrera, reafirmando que, tal como dicta su lema, las mujeres ya no lloran, sino que facturan y hacen historia.

Comentarios