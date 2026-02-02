Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_shakira_pique_651d8fd61b
Escena

Cuando cumples años igual que tu ex: Shakira y Piqué

Pese a estar separados, ambos comparten el mismo día de nacimiento (ella en 1977 y él en 1987), una coincidencia irónico en esta etapa de sus vidas

  • 02
  • Febrero
    2026

Cada 2 de febrero, el destino vuelve a unir a Shakira y Gerard Piqué. 

A pesar de su mediática separación, ambos comparten el mismo día de nacimiento (ella en 1977 y él en 1987), una coincidencia que cobra un nuevo matiz irónico en esta etapa de sus vidas.

Shakira, una de las figuras más influyentes de la música global, celebra 49 años este  2 de febrero, no solo un año más de vida, sino la consolidación de su etapa más exitosa con el fenómeno mundial: Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

Curiosamente, la celebración de su éxito coincide con su aniversario de nacimiento, una fecha que comparte con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, que llega a sus 39 años. 

Sin embargo, en esta ocasión, el foco mediático se aleja de la vida personal para centrarse en su dominio absoluto de los escenarios.

La gira se ha convertido en un hito histórico, situando a la artista en la cima del podio de la industria actual, Shakira ha logrado convocar a más de tres millones de personas que han abarrotado cada una de sus presentaciones hasta la fecha.

Para la colombiana, lo que comenzó como un proceso de sanación a través de la música ha derivado en la gira más ambiciosa de su carrera, reafirmando que, tal como dicta su lema, las mujeres ya no lloran, sino que facturan y hacen historia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_c40339635b
Ven difícil aprobar presupuesto en el corto plazo
finanzas_restaurantes_4f098b40a9
Restauranteros confían en aumento de ventas por febrero
proteccion_civil_frio_d76e63ab1a
Pide Protección Civil no bajar la guardia ante bajas temperaturas
publicidad

Últimas Noticias

AP_26035113143382_f5a03acc28
Acusan al primer marido de Jill Biden de matar a su esposa en EUA
thfdhf_d208c86aa9
Edificación de Tren de Pasajeros dará 10,000 empleos en Coahuila
AP_26035095299604_8316f5c0c1
Tigres se 'congela' y empata con el Forge en su debut en la Conca
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×