Implementa SAT en Reynosa Programa de Regularización Fiscal 2026

Con el propósito de fortalecer la cultura del cumplimiento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha en Reynosa el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a personas físicas y morales que hayan obtenido ingresos en el ejercicio fiscal 2024 de hasta 300 millones de pesos.

El programa permite disminuir hasta el 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución, y en el caso de créditos fiscales integrados únicamente por multas, acceder a una reducción de hasta el 90 por ciento del monto, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

Al respecto, José Antonio de Jesús Morales Ávila, administrador desconcentrado de Recaudación del SAT en Tamaulipas, explicó que estas reducciones representan un beneficio considerable para los contribuyentes, ya que, en muchos casos, los recargos y multas pueden representar más de la mitad del adeudo total.

“Realmente estas reducciones al 100 por ciento en recargos y multas representan en muchos de los casos más del 50 o 60 por ciento del crédito fiscal que se controla, toda vez que lo que se estaría pagando sería únicamente la contribución y su actualización; no se trata de una condonación de impuestos, sino de una disminución de los accesorios”, precisó.

El estímulo aplica para contribuyentes con adeudos del ejercicio fiscal 2024 o anteriores, incluidos incumplimientos en obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, siempre que no hayan sido beneficiados en programas de condonación previos, no cuenten con sentencia firme por delitos fiscales y no se encuentren en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Morales Ávila detalló que el programa contempla distintos supuestos para que los contribuyentes puedan regularizar su situación.

“El programa abarca el supuesto de la autocorrección, cuando el contribuyente detecta por cuenta propia alguna omisión o diferencia en sus declaraciones, con vigencia hasta el último día hábil de 2026, y también el supuesto para quienes se encuentran bajo facultades de revisión por parte de la autoridad, cuyo plazo es hasta el último día de abril de 2026”, explicó.

El beneficio está dirigido tanto a contribuyentes con contribuciones omitidas autodeterminadas, quienes deberán presentar sus declaraciones, como a quienes se encuentren sujetos a facultades de comprobación, siempre que se autocorrijan y cubran sus adeudos dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, el funcionario destacó que uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de realizar los pagos en parcialidades.

“Este programa permite pagar hasta en seis exhibiciones, antes del mes de octubre de 2026, por lo que es importante que los contribuyentes se acerquen lo más pronto posible para poder aprovechar este esquema de pago”, puntualizó.

