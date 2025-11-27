Cerrar X
Tamaulipas

Homenaje póstumo a Jesús Miranda Aldaco tras 20 años de servicio

La repentina muerte del bombero durante su jornada movilizó a autoridades y dejó consternada a la corporación por su legado de servicio.

  • 27
  • Noviembre
    2025

En una conmovedora ceremonia, familiares y amigos se unieron para dar el último adiós a Jesús Miranda Aldaco, quien dedicó 20 años de su vida al servicio de Bomberos y Protección Civil en la capital del estado.

El director de la institución, Livio Flores Rodríguez, destacó en su mensaje que Miranda siempre será recordado por su valentía y heroísmo.

“Siempre alerta, rodeado de humo y peligro, con un juramento silencioso. No fue el fuego lo que lo venció, sino su corazón, que irónicamente siempre ponía primero en cada llamado. Al final, su cuerpo rindió tributo a todos sus años de servicio. Siempre será recordado”, expresó.

La ceremonia de cuerpo presente tuvo lugar en la base de la corporación, ubicada en la colonia siete de noviembre, Ciudad Victoria. Durante el acto, se realizaron guardias de honor y se recordó su compromiso y valentía, dejando un legado de servicio y sacrificio que perdurará en la memoria de quienes lo conocieron.

Bombero muere tras ataque cardiaco en Victoria Tamaulipas.jpeg

Juan José Perales, comandante de Protección Civil Municipal, también rindió homenaje a Miranda, señalando que:

“Deja en todos nosotros, sus compañeros y su familia, un gran ejemplo de vocación de servicio. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo recordaremos su calidad humana y su capacidad de ayudar en momentos difíciles”.

Jesús Miranda será recordado no solo por su profesionalismo, sino también por su calidez humana y dedicación a la comunidad. Su partida deja un profundo vacío en la corporación y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.

Descanse en paz, Jesús Miranda Aldaco.

¿De qué murió, Jesús Miranda, bombero de Victoria, mientras cumplía con su deber?

El martes 25 de noviembre marcó el final de la trayectoria de Jesús Miranda Aldaco, elemento de Protección Civil y Bomberos de 65 años, quien perdió la vida de manera repentina mientras cumplía con su jornada en la base ubicada en la colonia Sagitario. El veterano rescatista sufrió un paro cardiaco que lo dejó sin reacción en cuestión de segundos.

Compañeros y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato para brindarle maniobras de reanimación, pero a pesar de los esfuerzos y de la rapidez con la que actuaron, nada pudo revertir el desenlace. La noticia provocó consternación entre el personal, quienes lo recordaban como un hombre dedicado y siempre dispuesto a servir.

Miranda Aldaco sumaba una década como bombero, etapa a la que llegó después de 20 años como policía municipal. Su vida profesional estuvo marcada por el servicio público y por una entrega constante a la comunidad. En la misma estación laboraba su esposa, también integrante del cuerpo de Bomberos, quien lo había despedido horas antes sin imaginar que sería la última vez.

De acuerdo con reportes preliminares, el elemento padecía problemas cardíacos e hipertensión, condiciones que habrían influido en la tragedia. Personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

La corporación lamentó profundamente la pérdida de un compañero cuya vocación lo acompañó hasta su último día de trabajo, dejando un legado de disciplina, entrega y solidaridad.

 


