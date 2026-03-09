Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2_de21c7d02b
Tamaulipas

Identifican a mujer localizada sin vida en brecha de Reynosa

Tras realizarse las diligencias, los familiares pudieron confirmar que el cuerpo localizado en esa zona corresponde a Iris Sosa Santiago.

  • 09
  • Marzo
    2026

Familiares de Iris Sosa Santiago confirmaron que el cuerpo localizado hace algunos días en una brecha cercana al Viaducto Reynosa, a la altura de la avenida Las Torres, corresponde al de la señora Iris Sosa.

La información fue dada a conocer a través de un boletín informativo difundido por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, organización que ha acompañado a familias en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

De acuerdo con el comunicado, tras realizarse las diligencias y los procesos correspondientes para la identificación, los familiares pudieron confirmar que el cuerpo localizado en esa zona corresponde a Iris Sosa Santiago.

El colectivo expresó sus condolencias a los seres queridos de la víctima y reiteró su solidaridad con la familia en estos momentos difíciles, al tiempo que subrayó la importancia de continuar con las labores de búsqueda y acompañamiento a las familias que atraviesan por situaciones similares.

mujer-localizada-sin-vida.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rgv4e3_6f3fd6447f
Padres cierran secundaria en Victoria por inseguridad
raul_quiroga_recursos_hidraulicos_a31fd82def
Responden sobre polémica por Comapa a alcalde de Río Bravo
Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_12_38_AM_c37e74b6a5
Alertan por extorsiones a proveedores del gobierno
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×