Identifican a mujer localizada sin vida en brecha de Reynosa

Familiares de Iris Sosa Santiago confirmaron que el cuerpo localizado hace algunos días en una brecha cercana al Viaducto Reynosa, a la altura de la avenida Las Torres, corresponde al de la señora Iris Sosa.

La información fue dada a conocer a través de un boletín informativo difundido por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, organización que ha acompañado a familias en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

De acuerdo con el comunicado, tras realizarse las diligencias y los procesos correspondientes para la identificación, los familiares pudieron confirmar que el cuerpo localizado en esa zona corresponde a Iris Sosa Santiago.

El colectivo expresó sus condolencias a los seres queridos de la víctima y reiteró su solidaridad con la familia en estos momentos difíciles, al tiempo que subrayó la importancia de continuar con las labores de búsqueda y acompañamiento a las familias que atraviesan por situaciones similares.





