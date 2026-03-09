Podcast
Tamaulipas

Alertan sobre intentos de extorsión a proveedores del gobierno

Los delincuentes utilizan información de dominio público para contactar a las empresas, haciéndose pasar por empleados estatales

La secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que se han detectado intentos de extorsión dirigidos a proveedores gubernamentales por parte de personas que fingen laborar en la Dirección General de Compras.

Reportes surgieron de manera informal

Pese a la gravedad de la situación, la funcionaria confirmó que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Manautou Galván explicó que el conocimiento de estos casos llegó de manera informal, a través de comentarios personales expresados por los afectados durante eventos públicos, como ceremonias de honores a la bandera.

Así operan quienes intentan extorsionar a proveedores

De acuerdo con la secretaria, son al menos cuatro proveedores quienes manifestaron su preocupación tras recibir llamadas intimidatorias. Los delincuentes utilizan información de dominio público para contactar a las empresas, haciéndose pasar por empleados estatales para solicitar diversas cantidades de dinero.

“Como les comenté, esta información es pública, cualquiera puede tener acceso a ella y a través de ese medio se comunicaron con ellos para tratar de extorsionarlos, pero gracias a Dios no se concluyó”.

La funcionaria destacó que ninguno de los empresarios cayó en el engaño.

Autoridades implementan medidas preventivas

Aunque estos incidentes comenzaron a registrarse desde principios de año, es hasta ahora cuando las autoridades estatales han formalizado medidas de prevención.

Entre las acciones principales, la Secretaría de Administración ha iniciado una campaña en redes sociales en la que se insta a todos los proveedores a hacer caso omiso a estas llamadas y a no realizar depósitos ni entregar efectivo.

Piden mantenerse alerta ante uso de datos públicos

Finalmente, Manautou Galván señaló que la comunicación directa con los proveedores permitió frenar las extorsiones antes de que se consumaran, aunque reiteró la importancia de mantenerse alerta ante el uso de información pública por parte de la delincuencia.


