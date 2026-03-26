Impulsan en Reynosa creación de clúster energético en Tamaulipas

La ciudad de Reynosa fue sede de una reunión encabezada por la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas con dueños de negocios y representantes de cámaras empresariales, con el objetivo de conocer la oferta local de productos y servicios y avanzar en la integración del primer clúster energético en la entidad.

El secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que la intención es fortalecer la participación de proveedores locales en los proyectos que llegan al estado.

“Lo que buscamos es generar un acercamiento con los proveedores locales, con la industria local, para hacer que esas inversiones puedan desarrollar una gran parte de la cadena de valor aquí en el Estado y eso beneficiar al desarrollo y crecimiento”, expresó.

Señaló que esta estrategia permitirá que empresas extranjeras encuentren en Tamaulipas los insumos necesarios para su instalación, lo que generará derrama económica y empleos. Además, destacó que históricamente la entidad ha sido vista como productora primaria.

“A Tamaulipas se le tenía como un estado esencialmente productor primario… se sacaba petróleo, gas, se genera electricidad, pero no pasaban más cosas; el desarrollo industrial es lo que buscamos impulsar”, indicó.

El proyecto inicia con un sondeo para identificar a empresas del sector petróleo y gas en la región. El subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles Malpica Adaya, detalló que actualmente se trabaja con diversos actores del sector.

“Contamos con ocho operadores petroleros y estamos ampliando el clúster con empresas de gas licuado, como Tex Energy, que cuenta con ducto desde Texas, así como Valero, que iniciará operaciones con una central de almacenamiento de 1.1 millones de barriles”, señaló.

Finalmente, se informó que esta es la primera etapa de un proceso que se busca consolidar antes de que concluya la actual administración estatal, con una segunda fase enfocada en energías limpias.

“El mismo ejercicio lo vamos a hacer en materia de electricidad; Tamaulipas es receptor de cinco proyectos importantes, como centrales fotovoltaicas en Altamira, la eólica de Mier y un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad entre Reynosa y Matamoros”, concluyó el funcionario.

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