IMSS-Bienestar: Avances y Desafíos en Tamaulipas

Los gobiernos de 23 de las 32 entidades del país han firmado su adhesión formal al programa IMSS-Bienestar, el cual brinda atención médica gratuita y medicamentos sin costo a más de 53 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. En este contexto, Tamaulipas se mantiene como el único estado del noreste de México que ha concretado su incorporación, mientras que Coahuila y Nuevo León continúan al margen de este esquema federal.

El programa opera actualmente con 10 mil 500 establecimientos de salud transferidos y 576 hospitales transferidos, además de un padrón de 53 mil 623 profesionales de la salud basificados. Desde su creación en 2023 como organismo público descentralizado, el IMSS-Bienestar tiene como meta ofrecer atención médica integral y gratuita, especialmente para las personas que no están afiliadas a ninguna institución de seguridad social.

¿Cómo ha beneficiado el IMSS-Bienestar a familias de Tamaulipas?

Entre los testimonios positivos se encuentra el de Yadira Lizeth Castellanos y Jorge Luis de la Fuente, quienes acudieron a una unidad de IMSS-Bienestar en el municipio de San Nicolás, Tamaulipas durante el proceso de su primer embarazo. Yadira recordó: “

"Si pues también a mí me atendieron muy bien aquí, estuve dos veces internada y me atendieron bien muy bien”.

Por su parte, Jorge Luis expresó: “Pues nosotros hemos visto bien todas las cosas, nosotros del tiempo que tuvimos aquí nos fue bien, no batallamos con nada, si nos atendieron bien y aquí mi esposa se alivió y salió todo bien”. Estos casos reflejan cómo, para algunos pacientes, el acceso a servicios médicos gratuitos ha representado una experiencia adecuada y oportuna a través del programa.

¿Qué problemas enfrenta el sistema de salud con IMSS-Bienestar?

No obstante, también existen deficiencias en hospitales de Tamaulipas que han generado inconformidad. La señora Agustina Vázquez Guzmán, del Ejido Santa Ana de Nahola en el municipio de Tula, requiere una cirugía ambulatoria; sin embargo, en el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de Ciudad Victoria no ha recibido una solución concreta.

Su hija, Petra Pérez, relató que han esperado por más de un año entre citas:

“Nos tenían esperando ya más de un año con puras citas y citas… mi mamá ya no aguanta su hernia”.

A esta situación se suma el caso de María del Carmen Reyes, a quien le detectaron cáncer y ha tenido que trasladarse entre el Hospital Oncológico, el Hospital Civil y el Hospital General de la capital del estado.

“No me queda más que seguir luchando… nada más que me den la atención”, manifestó.

Así, el IMSS-Bienestar en Tamaulipas muestra tanto avances como retos pendientes en el sistema de sal

Comentarios