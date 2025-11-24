Olivia Yacé renuncia al título tras polémica en Miss Universo

La final de Miss Universo 2025, realizada en Bangkok y marcada por controversias, no solo otorgó la corona a la mexicana Fátima Bosch, sino que también desencadenó una decisión inesperada: Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y una de las favoritas del público, anunció su renuncia total a su título continental y a cualquier vínculo con la organización del certamen.

La modelo marfileña, quien terminó dentro del Top 5, hizo pública su decisión a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En él, afirmó que abandonar su posición como Miss Universo África y Oceanía responde a una necesidad personal: mantenerse fiel a los valores que —según dijo— han guiado su trayectoria, entre ellos el respeto, la dignidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades.

Yacé, reconocida internacionalmente desde su participación en Miss Mundo y considerada una fuerte aspirante a la corona universal, explicó que su prioridad ahora será dedicarse de lleno al trabajo social. Su objetivo, añadió, es convertirse en un referente para niñas y mujeres afrodescendientes que buscan espacios donde históricamente han sido excluidas.

“Mi mayor deseo es ser un modelo para la nueva generación”, escribió. Llamó a las jóvenes a caminar con seguridad incluso en entornos donde sientan que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad. También dirigió un mensaje a las comunidades negras y afrodescendientes, exhortándolas a defender su voz: “Es el momento de África”, concluyó.

En su pronunciamiento añadió un mensaje solidario para Gabrielle Henry, representante de Jamaica, quien sufrió una fuerte caída durante la fase preliminar en Bangkok. La marfileña le deseó una pronta recuperación y destacó la sororidad entre las competidoras pese al ambiente tenso que rodeó la edición.

Yacé también felicitó a la nueva Miss Universo sin mencionar su nombre directamente: “Extiendo mis felicitaciones a la nueva reina”, escribió en referencia a Fátima Bosch.

Un certamen envuelto en controversia

La renuncia de Yacé ocurrió después de una de las ediciones más discutidas de los últimos años. La victoria de Bosch sorprendió a sectores del público que esperaban un triunfo de concursantes como Tailandia, Filipinas o la propia Costa de Marfil. La gala estuvo marcada por la salida de dos jueces, acusaciones de votaciones opacas y tensiones entre la Organización Miss Universo (MUO), encabezada por el mexicano Raúl Rocha, y Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés involucrado en la producción local.

Rocha negó cualquier irregularidad y aseguró que la organización analiza posibles acciones legales contra medios que han difundido versiones que considera difamatorias. Pese a ello, el descontento en redes sociales creció, especialmente entre seguidores asiáticos y africanos, quienes cuestionaron los criterios del jurado.

En medio de ese ambiente, la renuncia de Olivia Yacé adquirió un peso simbólico: para muchos, se convirtió en un gesto de ruptura con un sistema que ella considera alejado de los valores que dice defender. Por ahora, la marfileña ya trabaja en nuevos proyectos comunitarios, mientras el certamen enfrenta uno de los mayores desafíos de credibilidad en su historia reciente.

