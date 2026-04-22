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Tamaulipas

INE vigila con 'lupa' registros de nuevos partidos políticos

El organismo revisa solicitudes para evitar duplicidades y garantizar la legalidad en la conformación de nuevas fuerzas políticas en el país

  • 22
  • Abril
    2026

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, informó que el organismo ya se encuentra trabajando en la revisión detallada de las solicitudes presentadas por diversas organizaciones y asociaciones que buscan constituirse formalmente como partidos políticos nacionales.

A través de la Comisión Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el INE realiza un análisis exhaustivo para garantizar la legalidad del proceso. Montaño Ventura enfatizó que el punto crítico de esta revisión es evitar la duplicidad de registros.

"Lo que se está revisando es que no exista duplicidad en los registros de personas que simpatizan con una organización y luego quieran integrarse a otra. No puedes estar en dos organizaciones políticas en este país", advirtió el consejero.

Explicó que, de detectarse que un ciudadano aparece en las listas de dos partidos distintos (por ejemplo, en un "Partido A" y un "Partido B"), dichos registros no se contabilizan para ninguna de las fuerzas políticas, ya que esto alteraría el número real de afiliados necesarios para obtener el registro.

El consejero recordó que los ciudadanos tienen el derecho de solicitar su baja de un partido si aparecen en sus listas sin su consentimiento o si desean cambiar su afiliación a la organización con la que simpatizan actualmente. El objetivo final es realizar un "cruce de listas" para dar certeza total sobre cuántas personas integran cada proyecto político.

Aunque no precisó la cifra exacta de organizaciones solicitantes para no omitir a ningún grupo, Montaño destacó que la zona noreste de México, incluyendo estados vecinos de Tamaulipas, sobresale por el cumplimiento de requisitos, particularmente en la celebración de asambleas. Entre las organizaciones mencionadas que avanzan en el proceso se encuentra la denominada "Somos México".

Se espera que, en breve, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos presente la propuesta final ante el Consejo General del INE para su posible aprobación o rechazo.

Finalmente, Jorge Montaño Ventura lanzó un recordatorio sobre la transparencia financiera. Subrayó que todas las organizaciones están obligadas a rendir cuentas, sin importar si logran o no el registro final.

"No por el hecho de no haber alcanzado el registro están exentos de la fiscalización", señaló. El INE vigila tanto el uso de recursos públicos (prerrogativas) como privados, extendiendo esta vigilancia incluso a las candidaturas independientes, quienes también son sujetas de revisión, aunque manifiesten no recibir financiamiento público.


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