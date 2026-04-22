Padre de Roberto Lee es hospitalizado tras agresión

El comerciante Roberto Lee Ramírez fue hospitalizado la tarde de este miércoles luego de ser agredido físicamente por un sujeto desconocido en el estacionamiento de una tienda HEB, ubicada sobre la avenida Pedro Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:15 de la tarde, cuando Lee Ramírez —padre de Roberto Lee, líder estatal de Movimiento Ciudadano— fue atacado a golpes por un hombre de aproximadamente 30 años, quien posteriormente se dio a la fuga.

Se informó que la agresión se habría originado tras una discusión previa entre ambos en una institución bancaria. Al salir del lugar, el comerciante fue seguido por el agresor, quien lo alcanzó en el estacionamiento del centro comercial y comenzó a golpearlo con pies y manos.

La situación fue contenida gracias a la intervención de la esposa de la víctima, quien logró frenar el ataque.

Lee Ramírez presentó lesiones de consideración, por lo que fue trasladado a una clínica particular, donde permanece bajo evaluación médica. Se indicó que, una vez que su estado de salud lo permita, interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tras lo ocurrido, su hijo, Roberto Lee, se pronunció a través de redes sociales, donde confirmó que su padre se encuentra estable.

“Familia, como ya se enteraron, mi papá en compañía de mi mamá fue víctima de una agresión física el día de hoy. Agradezco profundamente sus muestras de preocupación y apoyo, mi papá se encuentra estable, gracias a Dios. Mi papá es un hombre de familia, que ha dedicado su vida al trabajo y a sacar adelante a los suyos. Lo ocurrido hoy no puede ni debe normalizarse. Gracias a todos por sus muestras de cariño”, expresó.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del presunto responsable.

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