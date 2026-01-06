Podcast
Informan que carretera Mante-Tula será terminada en unas semanas

La obra será terminada conforme a los estándares de calidad establecidos, para que próximamente pueda ser puesta en operación en beneficio de la población

  • 06
  • Enero
    2026

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la construcción de la carretera Mante-Tula quedará terminada al 100% durante las próximas semanas de 2026. 

“Se encuentra en su última etapa de ejecución, consolidándose como una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo regional”, dijo el funcionario. 

Cepeda Anaya resaltó que este proyecto de infraestructura mejorará la movilidad en la región, al reducir los tiempos de traslado y fortalecer las actividades económicas, comerciales y sociales en esta zona de Tamaulipas.

“Estamos prácticamente en la última fase y con los trabajos del último tramo carretero se concluirá al cien por ciento, al realizar la limpieza de banquetas e instalación de drenes pluviales”, refirió. 

La obra será terminada conforme a los estándares de calidad establecidos, para que próximamente pueda ser puesta en operación en beneficio de la población.


