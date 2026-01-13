Podcast
Tamaulipas

Robo grabado en video desata reclamos para acelerar investigación

La supervisión escolar intervino para solicitar que se acelere la investigación, ante estas nuevas evidencias con las cámaras de seguridad

  13
  Enero
    2026

Surgieron nuevos videos de cámaras de seguridad ocultas en distintos puntos de la escuela primaria El Chamizal, turno matutino, y Héroes de la Independencia, turno vespertino, que permiten identificar con mayor claridad al ladrón que robó las pastillas del tendido eléctrico de las aulas.

Ante estas nuevas evidencias y al confirmarse que el responsable se dio el tiempo de ingresar en dos días diferentes, la supervisión escolar intervino para solicitar que se acelere la investigación.

El supervisor escolar de la Zona 100, Martín Quintero Camero, hizo un llamado a las autoridades para que se realice una indagatoria formal y se actúe conforme a la ley.

“La gente que vino a hacer este acto sabía a lo que venía, pero tampoco se vale que a la escuela pública, la cual tiene insuficiencia de recursos, otros personajes se apropien de lo poquito que tiene cada escuela para dar atención a este y más alumnos. Hago un llamado a las autoridades para que hagan su trabajo, investiguen lo que tengan que investigar; no pedimos castigo, simplemente que se aplique la justicia y se actúe”, expresó.

Una vez que fueron exhibidas las imágenes, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a identificar al presunto responsable.

Incluso señalaron que se trataría de la misma persona que ha cometido este tipo de robos en distintas zonas de la ciudad.

Los padres de familia confían en que pronto sea denunciado formalmente, incluso por personas cercanas a su propio entorno.

La molestia entre la comunidad escolar se intensificó al confirmarse que lo robado corresponde a recursos de mejora escolar aportados por los propios padres de familia a través de diversas actividades.

Quintero Camero explicó que se trata de aportaciones voluntarias que los padres reúnen mediante kermeses y otras actividades para mantener en funcionamiento los planteles.

“Hablamos de cuotas voluntarias; ningún directivo ni maestro maneja esos recursos, son de la sociedad de padres de familia. Es un esfuerzo de ellos, hacen kermés y cualquier actividad para mantener la escuela, y mantener una escuela no es de un día, es todos los días. Por eso es un llamado a las autoridades para que cumplan con su compromiso de hacer justicia”, señaló.

A este plantel no solo le robaron el material eléctrico, sino también la tranquilidad.

Ante ello, la comunidad educativa trabaja en conseguir nuevas protecciones y rejas en distintas áreas de la escuela para evitar que este tipo de hechos se repitan.

“Estamos buscando protecciones como las que se ponen en las ventanas para poder frenar un poco este tipo de actos, aunque a veces es insuficiente. La gente violenta candados y hace lo que sea para entrar, pero es importante advertir que meterse a una escuela es un delito federal, no es un tema comunitario”, advirtió el supervisor.


