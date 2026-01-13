Podcast
Tamaulipas

Seguridad desinstala 370 cámaras irregulares en Tamaulipas

La consigna del personal de la Guardia Estatal es retirar aquellas que se encuentren irregularmente en vía pública, respetando los sistemas instalados en casas

  • 13
  • Enero
    2026

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que, como resultado de las acciones de combate y prevención del delito implementadas por la dependencia a su cargo, en los últimos meses, personal de la Guardia Estatal ha desarticulado más de 370 cámaras de videovigilancia irregulares a en los diferentes municipios del estado, principalmente en la zona fronteriza. 

El funcionario estatal dijo que la desinstalación de estos artefactos se está complementando con el proyecto de aumentar el número de cámaras oficiales del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5). 

Pancardo Escudero, dijo que hasta el momento se tienen previstas 150 cámaras adicionales que reforzarán las acciones de monitoreo en los 43 municipios de Tamaulipas.

Dijo que la consigna girada al personal de la Guardia Estatal es retirar aquellas que se encuentren de manera irregular en la vía pública, respetando los sistemas de videovigilancia instalados en domicilios cuya finalidad es prevenir delitos patrimoniales.


