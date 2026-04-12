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Coahuila

Rechaza la Canacintra de Torreón Ley de Salud Universal

Señaló que sus integrantes están preocupados debido a que no se consideraron de forma integral los riesgos de implementación que podría generar.

  • 12
  • Abril
    2026

Ante el anuncio del Gobierno federal de constituir un sistema universal de salud en el que la población abierta podrá acudir a instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, la Canacintra Torreón manifestó su rechazo a la propuesta.

El organismo argumentó que el IMSS, como la institución más grande del sistema, enfrenta problemas para atender a sus derechohabientes y un desabasto importante de medicamentos.

En un comunicado difundido el pasado viernes, la Canacintra señaló que sus integrantes están preocupados debido a que no se consideraron de forma integral los riesgos de implementación que podría generar esta medida en el sistema actual.

¿Qué problemas detectan en el IMSS?

Entre las principales preocupaciones se encuentra que el IMSS no cuenta con la infraestructura necesaria para atender un aumento significativo en la demanda de servicios médicos.

Además, advirtieron que existe desabasto de medicamentos y que la capacidad operativa es insuficiente para garantizar una atención oportuna y de calidad a los usuarios actuales.

¿Qué impacto tendría en trabajadores y empresas?

El organismo consideró que no es viable trasladar el costo de estos servicios a trabajadores y empresas formales para cubrir a personas que no realizan aportaciones al sistema.

También advirtió que la medida podría incentivar la informalidad laboral, ya que algunos trabajadores podrían optar por abandonar el empleo formal ante la posibilidad de acceder a servicios sin contribución, lo que generaría una fuga de talento en el sector productivo.

¿Cuál es la propuesta alternativa?

La Canacintra planteó el establecimiento de un sistema de salud gratuito independiente, mediante hospitales generales propios, con el objetivo de evitar riesgos a la estabilidad del IMSS.

Advirtieron que, de no tomarse medidas, la institución podría verse rebasada y colapsar ante una mayor demanda de servicios.

¿Cómo se financia el sistema actual?

Recordaron que mientras el IMSS Bienestar y el ISSSTE son financiados por el Gobierno, el IMSS opera mediante aportaciones tripartitas: Gobierno, trabajadores y sector patronal.

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