Invitan a jornada de salud en colonia Lázaro Cárdenas en Reynosa

Autoridades del Distrito para el Bienestar de Salud Número 4, con cabecera en Reynosa, anunciaron la realización de una jornada integral de salud dirigida a la población en general, la cual se llevará a cabo este jueves 26 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Capilla Jesús el Buen Pastor, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Jornada abierta al público con enfoque a población de 13 a 49 años

La jefa del distrito, Iliana Villarreal Cantú, informó que la jornada estará abierta al público y que se brindará atención a personas desde los seis meses de edad y hasta los 49 años, con un enfoque especial en la población de entre 13 y 49 años.

“Va a estar abierto al público para que se acerque, es de seis meses en adelante a 49 años; nos vamos a enfocar más a la población de 13 a 49 años, pero si llevan niños pequeños también vamos a estar vacunándolos”, señaló.

Durante esta jornada, explicó, se ofrecerán servicios de consulta médica general, exploración de mama, atención dental, aplicación de vacunas, entrega de cartillas de salud y otros apoyos, con el objetivo de acercar la atención preventiva a las colonias y fortalecer la cultura del cuidado de la salud.

De manera paralela, la funcionaria indicó que continúan activos los módulos fijos en los distintos centros de salud, así como brigadas itinerantes que recorren diversos sectores de la ciudad, incluyendo la instalación de puestos temporales en centros comerciales.

“En los puestos de los centros de salud continuamos fijos y vamos a estar también con el personal donde ponemos un puesto en Soriana Morelos y así sucesivamente; andamos en los colegios, escuelas, kínder y primaria, andamos como hormiguitas trabajando por todas partes”, expresó.

Finalmente, Villarreal Cantú destacó que el personal de salud permanece desplegado en diferentes sectores de Reynosa, con brigadas constantes en escuelas, jardines de niños y primarias, como parte de una estrategia permanente para ampliar la cobertura de vacunación y los servicios básicos, y reforzar la prevención entre la población.

