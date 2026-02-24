Camioneta sin frenos choca contra casa en Altamira

Momentos de pánico se vivieron en la colonia Lomas de Miralta, luego que una camioneta Ford Ranger color arena, presuntamente por una falla mecánica, se deslizara sin control por una pendiente y terminara incrustada en el interior de un domicilio.

El accidente se registró en la calle Ceiba, esquina con Callejón Toronjo; de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la unidad se encontraba estacionada en una zona inclinada cuando comenzó a avanzar sola, recorriendo aproximadamente una cuadra cuesta abajo, llevándose a su paso la cerca perimetral de lámina y derribando parte de la pared de la vivienda.

Al interior del inmueble se encontraba una familia compuesta por la madre, el padre y una menor de edad. La jefa de familia estaba en el baño cuando escuchó el estruendo: "Se oyó el impacto y se vino abajo la pared", relató Claudia, hija de la lesionada.

La mujer sufrió una crisis nerviosa y presentó un esguince en el cuello a consecuencia del movimiento brusco, además de golpes en las piernas por fragmentos de material desprendido tras el choque; fue acordado que recibiría atención médica inmediata.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y mediar en la situación; tras dialogar, la propietaria de la camioneta y los dueños del inmueble, llegaron a un acuerdo para la reparación total de los daños materiales, así como la reposición de herramientas de trabajo afectadas y la cobertura de los gastos médicos.

Vecinos subrayaron que la pendiente donde ocurrió el incidente es pronunciada y que la unidad alcanzó considerable velocidad antes de impactarse. Coincidieron en que, de haber transitado en ese momento un menor, un adulto mayor o cualquier peatón por la zona, las consecuencias pudieron ser fatales.

Aunque no se reportaron pérdidas humanas, el hecho dejó en evidencia el riesgo que representan las unidades mal estacionadas o con fallas mecánicas en calles con declive, en una zona habitacional donde la tragedia estuvo a escasos metros de consumarse.

