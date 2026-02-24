Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
20260224_115338_1596c83fc4
Tamaulipas

Camioneta sin frenos choca contra casa en Altamira

Al interior del inmueble se encontraba una familia compuesta por la madre, el padre y una menor de edad, quien terminó lesionada

  • 24
  • Febrero
    2026

Momentos de pánico se vivieron en la colonia Lomas de Miralta, luego que una camioneta Ford Ranger color arena, presuntamente por una falla mecánica, se deslizara sin control por una pendiente y terminara incrustada en el interior de un domicilio.

El accidente se registró en la calle Ceiba, esquina con Callejón Toronjo; de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la unidad se encontraba estacionada en una zona inclinada cuando comenzó a avanzar sola, recorriendo aproximadamente una cuadra cuesta abajo, llevándose a su paso la cerca perimetral de lámina y derribando parte de la pared de la vivienda.

20260224_115338.jpg

Al interior del inmueble se encontraba una familia compuesta por la madre, el padre y una menor de edad. La jefa de familia estaba en el baño cuando escuchó el estruendo: "Se oyó el impacto y se vino abajo la pared", relató Claudia, hija de la lesionada.

La mujer sufrió una crisis nerviosa y presentó un esguince en el cuello a consecuencia del movimiento brusco, además de golpes en las piernas por fragmentos de material desprendido tras el choque; fue acordado que recibiría atención médica inmediata.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y mediar en la situación; tras dialogar, la propietaria de la camioneta y los dueños del inmueble, llegaron a un acuerdo para la reparación total de los daños materiales, así como la reposición de herramientas de trabajo afectadas y la cobertura de los gastos médicos.

IMG-20260224-WA0101.jpg

Vecinos subrayaron que la pendiente donde ocurrió el incidente es pronunciada y que la unidad alcanzó considerable velocidad antes de impactarse. Coincidieron en que, de haber transitado en ese momento un menor, un adulto mayor o cualquier peatón por la zona, las consecuencias pudieron ser fatales.

Aunque no se reportaron pérdidas humanas, el hecho dejó en evidencia el riesgo que representan las unidades mal estacionadas o con fallas mecánicas en calles con declive, en una zona habitacional donde la tragedia estuvo a escasos metros de consumarse.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2024_08_04_at_8_57_03_PM_44df494daa
Subasta de AHMSA dependerá de postores participantes
Whats_App_Image_2026_02_25_at_3_19_36_PM_1eba367ab6
Congreso de Tamaulipas fija postura sobre exmandatario
EH_UNA_FOTO_2026_02_25_T112605_736_c6a20ab305
Billboard Women in Music 2026: Thalía será reconocida como 'Icon'
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_25_at_9_13_17_PM_ad0df61224
India e Israel refuerzan su cooperación militar y comercial
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×