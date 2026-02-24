Podcast
operan_sucursales_bienestar_reynosa_484bd362a3
Tamaulipas

Operan con normalidad Bancos del Bienestar en Reynosa

Autoridades mencionaron que continúan brindando atención regular a la ciudadanía las instalaciones localizadas sobre el bulevar Hidalgo

  • 24
  • Febrero
    2026

La Coordinación de Programas para el Bienestar en el Norte de Tamaulipas informó que las sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en distintos puntos de Reynosa se encuentran operando con total normalidad.

Brindarán atención regular en tres sucursales

De acuerdo con la dependencia, continúan brindando atención regular a la ciudadanía las instalaciones localizadas sobre el bulevar Hidalgo, en el área del DIF Central Reynosa, así como las sucursales ubicadas en el Ejido La Retama y en el Ejido Periquitos.

operan-sucursales-bienestar-reynosa.jpg

La aclaración se realizó luego de que, a nivel nacional, circulara información relacionada con posibles afectaciones a instalaciones del Banco del Bienestar derivadas de disturbios y situaciones de riesgo; sin embargo, la coordinación precisó que en la zona de Reynosa no se ha registrado ningún daño ni incidente en estas sucursales.

Finalmente, la autoridad federal exhortó a la población a acudir con confianza a cualquiera de estos puntos para realizar sus operaciones bancarias y utilizar los cajeros automáticos, al reiterar que el servicio se mantiene de manera regular en la ciudad.


