Américo Villarreal habla sobre amparo cancelado a Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se pronunció sobre la reciente cancelación del amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que protegía al exmandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, de una orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada.

Villarreal Anaya mencionó que ya se conocía el proyecto a través de la magistrada Lenia Batres y que solo se aguardaba la convocatoria oficial de la SCJN.

“Es una condición que nos alienta saber que lo que hemos decidido los mexicanos y las mexicanas en esta nueva constitución de conformación de nuestro sistema de justicia de manera democrática, con la presencia de jueces y juezas que atienden los intereses del estado y de la población, está llevando a resoluciones en beneficio del pueblo de México y de Tamaulipas”, afirmó Villarreal Anaya.

Durante una conferencia de prensa con su gabinete de la Secretaría de Bienestar Social, realizada en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el titular del poder ejecutivo fue cuestionado sobre la posibilidad de que haya justicia para Tamaulipas, a lo que respondió: “Así esperamos”.

Cabe destacar que las cinco ministras y los cuatro ministros de la SCJN votaron a favor del proyecto que permite a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de aprehensión contra el político panista, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos desde finales de septiembre de 2022.

Comentarios