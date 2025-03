Justicia llegará a los mexicanos: aspirante a Suprema Corte

Marisela Morales, quien busca ser Ministra de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), se pronunció por una elección transparente y de respeto entre todas y todos los participantes, reconoció que se cuenta con pocos recursos y poco tiempo para realizar sus actividades, pero que confían en la participación ciudadana.

La ex titular de la Procuraduría General de la República y ex Cónsul de México en Milán, Italia, dijo que se trata de una elección judicial inédita en donde resalta la participación de la mujer, no tan solo en Tamaulipas, sino en todo México.

“Hay que tener convicción, yo respeto el proceso, lo respeto desde un principio cuando me inscribí, lo hice respetando las reglas, he sido y soy muy respetuosa de la ley como abogada y voy a seguir haciéndolo hasta el final, voy a estar muy activamente participando y buscando el espacio porque creo en México, en todos nosotros que debemos participar y creo también que necesitamos que la justicia llegue a todos”, explicó.

Marisela Morales impartió una conferencia en Ciudad Victoria, con el tema de la elección judicial federal a donde asistieron mujeres de todos los sectores de la ciudad.

Cabe recordar que para el proceso extraordinario de 2025 se tiene contemplada la elección de nueve ministras y ministros de la SCJN, del total, cinco puestos estarán destinados únicamente a mujeres, mientras que los cuatro restantes podrán ser ocupados por personas de género indistinto.

