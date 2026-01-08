Rafael Coello Zetina deja la Secretaría de Acuerdos de la SCJN

Durante casi dos décadas, Rafael Coello Zetina fue una de las piezas centrales en la operación diaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 2009, su firma acompañó miles de acuerdos, notificaciones y resoluciones que dieron cauce formal a las decisiones del máximo tribunal del país. Este jueves, el Pleno de la Corte formalizó el cierre de ese ciclo institucional.

En sesión privada realizada por la mañana, y a propuesta de la Presidencia, el Pleno determinó por unanimidad designar a Daniel Álvarez Toledo como nuevo Secretario General de Acuerdos, con efectos a partir del lunes 12 de enero de 2026.

Daniel Álvarez Toledo, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, labora desde que Genaro Góngora Pimentel presidía la Corte y el Poder Judicial de la Federación.

Se ha desempeñado como Oficial Administrativo, Secretario de Juzgado de Distrito, Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito y Secretario Técnico en el Consejo de la Judicatura Federal. En la Suprema Corte fungió como secretario de estudio y cuenta en la Segunda Sala.

En noviembre de 2014 fue designado juez de distrito y el 6 de julio de 2021 rindió protesta como magistrado de circuito.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que la designación de Daniel Álvarez Toledo responde a la lógica de continuidad institucional, al señalar que el nuevo secretario general cuenta con “una probada carrera judicial” y “una probada experiencia en materia jurisdiccional”, lo que permitirá que la Corte mantenga la ruta de trabajo que actualmente sigue.

Al dar cuenta pública de la decisión, el ministro presidente señaló que el Pleno resolvió “cerrar un ciclo de gran relevancia para la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, estoy seguro, también del Poder Judicial de la Federación”.

Indicó que la determinación forma parte del proceso de transición institucional derivado de la nueva etapa del Poder Judicial, y subrayó que el relevo no implica una ruptura con lo construido.

“El nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte, no parte de cero, no echa fuego a lo construido durante muchos años, no se va a sembrar sobre las cenizas del anterior Poder Judicial”, afirmó.

Sobre la trayectoria de Coello Zetina, el ministro presidente destacó su presencia transversal en la estructura judicial. “Creo que no miento si señalo que es usted una de las personas más conocidas dentro del Poder Judicial. Estoy seguro de que no hay secretario, juez, magistrado o actuario que no tenga un oficio firmado por el magistrado Coello en toda la labor que ha empeñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.

En su mensaje, el presidente de la Corte también aclaró que Rafael Coello Zetina no se desvincula del Poder Judicial, ya que regresará a la función jurisdiccional en su tribunal colegiado. “No perdemos a un elemento; el magistrado regresa a la función jurisdiccional y va a continuar con la familia judicial construyendo la nueva perspectiva de justicia que nos hemos propuesto”, dijo.

Finalmente, recordó que la Secretaría General de Acuerdos es “el área operativa más importante de todo el Poder Judicial de la Federación”, por lo que consideró que el trabajo desempeñado por Coello Zetina al frente de esa instancia es digno de reconocimiento.

“A nombre de los ministros y ministras del Pleno, y de todos los que integramos la Suprema Corte y el Poder Judicial, le agradecemos infinitamente toda su labor al frente de la Secretaría General”, concluyó el ministro presidente, antes de dar por terminada la sesión.

