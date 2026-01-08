Guido Pizarro confía en su plantel pese a la falta de refuerzos

Tigres se prepara para debutar en el Clausura 2026 este domingo ante el Atlético San Luis con una particularidad: no ha anunciado refuerzos para el torneo.

Ante este panorama, el director técnico Guido Pizarro habló sobre esta situación y dejó claro que mantiene plena confianza en el plantel actual.

“Confío mucho en el plantel, tenemos un gran equipo. El semestre pasado quedó demostrado que estamos aptos para competir y para ir en búsqueda de lo que queremos conseguir”, afirmó el estratega argentino.

'No es traer por traer'

Pizarro explicó que, aunque el club sigue trabajando en posibles incorporaciones, la política no es sumar jugadores sin una justificación clara.

“Entendemos que hay situaciones que estamos trabajando para poder incorporar, pero desde que estoy yo, la intención no es traer por traer”, señaló.

Además, recordó que en el torneo anterior Tigres llegó a la final sin utilizar un cupo de extranjero, lo que refuerza su postura de priorizar calidad sobre cantidad.

“Me ocupa encontrar a la persona correcta que venga a potenciar al equipo. Mi labor es potenciar a los que están, pero seguimos trabajando para encontrar esa pieza que nos haga crecer”, añadió.

La salida de Javier Aquino, un tema sensible

El técnico argentino también se refirió a la salida de Javier Aquino, reconociendo que se trata de un asunto delicado dentro del vestidor.

“A Javi lo respeto mucho y me empatizo con su sentir, lo comprendo”, expresó, dejando en claro que entiende el impacto emocional que puede generar una decisión de este tipo.

Miguel Merentiel no llegará a Tigres

Sobre los rumores que vinculaban a Miguel Merentiel con el club, Pizarro fue directo al descartar su llegada, aunque no escatimó en elogios hacia el delantero.

“Es un gran jugador, sinceramente no voy a dar vueltas. Estamos buscando desde otro lugar, pero es un grandísimo jugador”, comentó.

Las salidas y la falta de minutos

Finalmente, Pizarro explicó que la mayoría de las bajas del equipo respondieron a la poca actividad que tenían algunos futbolistas.

“Fueron jugadores que no tenían mucha actividad. Fuimos coherentes con ellos y entendimos que eran oportunidades para que siguieran desarrollándose. Aquí estaban relegados, sin minutos y a veces sin participar en la práctica de futbol”, concluyó.

Con este panorama, Tigres arrancará el Clausura 2026 apostando a la continuidad y al fortalecimiento interno, mientras la directiva y el cuerpo técnico siguen atentos al mercado en busca de un refuerzo que realmente marque diferencia.

