Tamaulipas

Lanzan último llamado a recoger credenciales tramitadas en 2024

Aseguran que de no contar con este documento deja al ciudadano sin la posibilidad de ejercer su derecho a votar y a ser votado

  • 25
  • Febrero
    2026

El Instituto Nacional Electoral lanzó un último llamado a los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar durante el año 2024 y que, por diversas razones, no han regresado a los módulos para recogerla, al advertir que este material considerado como valioso se encuentra próximo a ser destruido.

Así lo informó Esmeralda Gómez, vocal ejecutiva del INE Distrito 02, quien explicó que existe un plazo legal para la entrega de estas credenciales.

“El artículo 155 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este contexto, dispone que todas aquellas credenciales para votar que se hayan tramitado en el año 2024 y que a sus titulares se les haya olvidado o no hayan podido ir a recogerlas, tienen hasta este sábado 28 de febrero para recogerlas; en caso contrario, esas credenciales se cancelan y posteriormente se destruyen”, precisó.

La funcionaria recordó que no contar con este documento deja al ciudadano sin la posibilidad de ejercer su derecho a votar y a ser votado, ya que la credencial para votar es el requisito oficial para poder participar en los procesos electorales.

“Si no reciben su credencial, si no la tienen, si no la recogen, no pueden estar en la lista nominal de electores, además de que es de todos sabido que la credencial para votar nos sirve muchísimo para identificarnos en muchos trámites de la vida diaria”, señaló.

Más de 100 ciudadanos siguen sin concluir trámites

De acuerdo con el organismo electoral, son 110 ciudadanos quienes no han concluido el trámite que iniciaron desde el año 2024 y que, de no presentarse a recoger su documento, el instituto convocará a representantes de los partidos políticos para realizar el procedimiento de identificación y posterior destrucción de las credenciales.

Sobre las causas por las que las personas no han acudido a recoger su identificación, la vocal ejecutiva explicó que una de las principales razones es que algunos ciudadanos localizan posteriormente su credencial anterior.

“Muchas veces las personas encuentran su credencial para votar que se les perdió y ya no van a recoger esta nueva del nuevo trámite; les puede servir su credencial antigua para identificarse quizá, pero para votar no les va a funcionar”, concluyó.


