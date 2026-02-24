Podcast
Tamaulipas

Más de 200 caídos presionan red sanitaria en Matamoros

Rigoberto Leal Caballero, informó que el organismo atiende una cantidad importante de reportes ciudadanos relacionados con presuntas 'caídas'

  • 24
  • Febrero
    2026

En Matamoros, el gerente técnico de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD), Rigoberto Leal Caballero, informó que el organismo atiende una cantidad importante de reportes ciudadanos relacionados con presuntas “caídas” en la red de drenaje sanitario.

El funcionario explicó que, aunque muchos usuarios reportan directamente caídos, cada caso debe ser verificado mediante una revisión técnica. Para ello, la JAD envía personal especializado que realiza un dictamen para determinar si se trata de un colapso de la tubería, un taponamiento o alguna falla en la descarga domiciliaria.

Leal Caballero detalló que actualmente la gerencia técnica tiene identificados más de 200 caídos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, precisó que continúan surgiendo nuevos problemas debido al desgaste y colapso progresivo de las líneas de drenaje con el paso del tiempo.

Asimismo, indicó que alrededor de 40 caídos se encuentran en proceso de atención dentro de los programas de reparación en curso, con el objetivo de restablecer el funcionamiento adecuado del sistema sanitario.

La JAD reiteró que la atención de cada reporte inicia con la queja ciudadana, seguida de la inspección técnica y la emisión del dictamen correspondiente para aplicar la solución adecuada según el tipo de afectación detectada.


