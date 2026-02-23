'La reforma electoral sí se presentará mañana': Ignacio Mier

La eforma electoral sí se presentará este martes.

Y es que, tras el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que no hay cambios en la fecha de presentación del documento.

“El país sigue su curso normal en todas las actividades prácticamente, las actividades bancarias, las actividades financieras, todo sigue trabajando ya conforme a lo que se tenía pensado”, dijo el legislador.

Del mismo modo, Mire adelantó que se reunirán los dos coordinadores de Morena en el Congreso con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionado sobre las negociaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) en el marco de la reforma electoral, apuntó que “cada quien ya definió cuáles son sus principios, nosotros ya los definimos y hay que esperar la iniciativa una vez que se tenga".

Es una cortina de humo: Ricardo Anaya

Paralelamente, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, consideró que los posibles cambios sobre los plurinominales y financiamiento de los partidos políticos "es una cortina de humo", pues entre Morena y sus aliados no se han podido poner de acuerdo.

En cambio, aseguró un riesgo real de la iniciativa si "el oficialismo busca despedazar al Instituto Nacional Electoral (INE) y tener el control de las elecciones en México”.

Del mismo modo, el panista señaló que si la reforma no contempla sanciones severas a los partidos que reciban dinero del crimen organizado, “será una absoluta farsa” y “por supuesto que no vamos a acompañar ni una coma de la iniciativa”.

PRI en contra

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, recalcó que su partido no acompañará la iniciativa.

Comentarios