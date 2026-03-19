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Tamaulipas

25 menores con Síndrome Down reciben terapias en el DIF Victoria

Lorely Alvarado, encargada del Centro Down, dijo que estos pequeños están siempre acompañados por especialistas en diversas áreas del conocimiento

  • 19
  • Marzo
    2026

El Centro Down del DIF Victoria tiene como misión ofrecer atención especializada a niñas y niños con síndrome de Down, proporcionando terapias diseñadas para fomentar su integración. La presidenta del DIF Victoria, Lucy Rodríguez, destacó las acciones implementadas en beneficio de este sector.

Desde su inauguración el 23 de agosto de 2024, el Centro Down se ha convertido en un espacio donde se hace realidad el sueño de brindar herramientas a estos menores para que alcancen su máximo potencial. Este lugar se ha transformado en el preferido para el aprendizaje, lleno de magia y oportunidades.

Lorely Alvarado, encargada del Centro Down, dijo que estos pequeños están siempre acompañados por especialistas en diversas áreas del conocimiento, quienes los guían paso a paso en su proceso de aprendizaje, como auténticas sombras, siempre atentas a sus necesidades.

En el Centro de Autismo se atiende a 46 menores, mientras que en el Centro Down se atiende a 25 niñas y niños, los mismos que demuestran cada día su potencial y valentía para enfrentar desafíos, sin dejarse vencer por las adversidades. Padres de familia y maestras se sorprenden constantemente por la actitud que muestran durante sus terapias.


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