Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down

A las prácticas abusivas de las aseguradoras, calificadas así por expertos y legisladores, ahora hay que sumar una más que desde que se dio a conocer públicamente está provocando profunda indignación y un amplio debate en Nuevo León.

Se trata de la negativa de asegurar a bebés con síndrome de Down, a quienes se les niega una póliza al haber nacido con esa condición —y cuando la madre no se aseguró 10 meses antes—, por considerar que tienen mayor riesgo de salud y representan un costo muy alto para estas empresas.

Esta situación, según legisladores, podría considerarse discriminatoria y debería evaluarse el prohibirse expresamente en las leyes de salud y financieras, porque al no estar reguladas, se les da manga ancha a las aseguradoras para que apliquen políticas y protocolos violatorios de los derechos humanos.

Este caso lo destapó el padre de familia Raúl Cantú González, vecino de la zona Cumbres de Monterrey, quien dio a conocer que corredores de seguros de por lo menos cuatro empresas le dijeron que los niños con síndrome de Down “no son asegurables”.

Cantú narró a El Horizonte que buscó asegurar a su bebé Milena Sofía, quien actualmente tiene tres meses de edad y está internada en un hospital privado de la zona poniente de Monterrey.

El 11 de agosto pasado, un día después de que Milena nació y cuando le hicieron saber el padecimiento congénito, Cantú empezó a buscar aseguradoras, pero al saber de su condición, los agentes rechazaron su petición.

“Cuando nace mi niña y me comentan que tiene la sospecha de tener síndrome de Down, yo ahí en ese momento me empiezo a mover para asegurarla.

“Cuando los agentes de seguros me dicen: ‘Oye, nada más tenemos que checar la parte médica para cotizarte mejor', y es donde yo les digo: ‘Trae esto', y me dicen: ‘Por ahí hubieras empezado'”.

“Me dicen: un niño que tiene síndrome de Down automáticamente se convierte en no asegurable; esas palabras eran las recurrentes, fueron como a cuatro personas que contacté”, indicó el padre de familia.

Cantú aclara que su niña ingresó al hospital el 13 de noviembre, es decir, cuando trató de asegurarla no estaba internada.

La bebé fue hospitalizada porque sufrió una broncoaspiración y se desmayó; actualmente está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde la cuenta está subiendo como espuma debido a que no tiene un seguro de gastos médicos. Hasta este fin de semana, la cuenta ascendía a más de $520,000 pesos.

“Ellos lo manejan que los niños con una condición como síndrome de Down tienen mucho riesgo de que les pase algo.

“Entonces, por esa razón no son asegurables y eso es lo que se me hace injusto y se me hace una discriminación como tal”, dijo el padre de familia.

Expertos en el ramo de los seguros señalaron que las compañías no aseguran a bebés recién nacidos a menos que la madre tenga una póliza por lo menos 10 meses antes del alumbramiento.

De hecho, a Cantú González le dijeron que la única manera de asegurar a la bebé era que su madre, Connie Anadid García Cavazos, hubiera contado con un seguro antes o durante el embarazo.

El año pasado, contó el padre de familia, perdió su empleo, por lo que ajustar los gastos para la manutención de su familia le impidió contratar un seguro.

“Lo que me tiene angustiado es su salud, solo quiero que la atiendan bien y que hagan todo lo necesario para ayudarla a salir adelante”, afirmó el padre.

Las compañías aseguradoras han estado en el centro de la polémica por incurrir en aumentos de 90% en sus pólizas y por incumplir pagos a beneficiarios, lo que incluso ha generado hasta bloques de calles.

De hecho, en la Cámara de Diputados están por aprobarse iniciativas con las que se les ponen topes a sus cobros y se obliga a los hospitales privados a transparentar sus costos.

Piden apoyo para cubrir gastos

Ante la emergencia, la familia ha recurrido a las redes sociales, creando una página para Milena y pidiendo apoyo económico directamente a la cuenta de Raúl Alejandro Cantú González.

Afortunadamente, la respuesta ha sido positiva. La ayuda comenzó con familiares y amigos y ha crecido hasta involucrar a medios, influencers, artistas y políticos.

Milena Sofía permanece en una batalla por su vida. Su familia agradece la difusión y el apoyo para que la pequeña pueda recibir la atención médica que necesita y recuperarse pronto.

Promoverán reformas

Al conocer el caso de la bebé Milena, el senador de Morena, Waldo Fernández, publicó que esta conducta raya en la discriminación, por lo que promoverá reformas para evitarlo.

Indicó que, si bien las aseguradoras tienen derecho a aplicar protocolos, no deben incurrir en menoscabo de las garantías individuales y menos de los niños.

“Me enteré del caso de Milena, una bebé que no tiene seguro de gastos médicos y que está en un hospital privado siendo atendida.

“¿Por qué no tiene seguro de gastos médicos? Porque lamentablemente en nuestro país se discrimina a las personas con la condición de síndrome de Down.

“Desde aquí, desde el Senado de la República, vamos a modificar las leyes para que se acabe este proceso discriminatorio.

“Todas y todos somos iguales ante la ley y es muy importante que las personas que quieran acceder al sistema de salud privado lo puedan hacer sin sectarismo, pero sobre todo sin discriminación”, indicó el senador.

En el centro de la polémica

Las aseguradoras siguen en el centro de la polémica por sus protocolos y políticas que, a decir de algunas voces, rayan en lo abusivo; por eso se les busca poner freno legal.

Ahora se da a conocer el caso de la bebé Milena, que tiene síndrome de Down y a cuyo padre se le rechazó una póliza de seguro por su condición. Esto es calificado como discriminatorio por legisladores federales.

Al estar hospitalizada y no tener una póliza, la cuenta en un hospital privado es de más de $500,000 pesos que la familia no puede pagar.

Las aseguradoras solo protegen recién nacidos si la mamá tuvo seguro antes o durante el embarazo; de lo contrario, lo consideran de alto riesgo.

Legisladores ven urgente reformar leyes de salud y de servicios financieros para evitar estas situaciones.

Comentarios