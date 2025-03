Maestros de Tamaulipas confirman paro laboral indefinido en mayo

Luego de una semana de movilizaciones y paros laborales, el magisterio de Tamaulipas ha confirmado la realización de un paro de labores indefinido a partir de mayo, en demanda de un sistema de pensiones solidario, sin afores ni UMAs.

Como parte de su estrategia, los docentes han comenzado a informar a los padres de familia sobre la situación a través de reuniones en las escuelas, con el objetivo de fortalecer la organización del movimiento y obtener mayor respaldo social.

Además, solicitaron a las autoridades educativas que definan su postura y permitan la libre participación de la base sindical en las manifestaciones.

El paro se enmarca en una serie de movilizaciones nacionales encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con quien los docentes tamaulipecos han decidido unirse en la lucha por sus derechos laborales.

Movilización en la Ciudad de México

Los días 7, 8 y 9 de mayo, representantes del magisterio tamaulipeco viajarán a la Ciudad de México para sumarse a las protestas organizadas por la CNTE, que incluirán una mesa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los docentes han reiterado que mantendrán su lucha hasta lograr un sistema de pensiones digno, como lo ha prometido el Estado. Advirtieron que no cesarán las movilizaciones mientras sus demandas no sean atendidas, dejando abierta la posibilidad de radicalizar las protestas en caso de no obtener respuestas favorables.

