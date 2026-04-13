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Tamaulipas

Reconoce Seguridad Pública incidencia de robos en Matamoros

Silva Capistrán indicó que la corporación se encuentra realizando labores constantes de patrullaje y acciones de prevención, con el fin de disminuirlos.

  • 13
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, reconoció que en el municipio sí se han presentado robos, aunque aseguró que se trabaja en estrategias para atender la situación.

El funcionario señaló que actualmente se mantienen operativos y recorridos de vigilancia en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, admitió que no se puede negar la existencia de estos delitos, aunque precisó que Matamoros no es el único municipio que enfrenta esta problemática, ya que en otras localidades también se registra una mayor incidencia.

Silva Capistrán indicó que la corporación se encuentra realizando labores constantes de patrullaje y acciones de prevención, con el fin de disminuir los robos y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que se continuará trabajando de manera coordinada para hacer frente a esta situación y fortalecer la seguridad en el municipio.


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