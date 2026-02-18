Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_18_at_12_58_59_AM_b6e2fe5949
Tamaulipas

México solicita a EUA la detención de Cabeza de Vaca

El gobierno federal pidió a Estados Unidos la detención provisional del exgobernador, quien enfrenta órdenes de aprehensión y es considerado prófugo.

  • 18
  • Febrero
    2026

El gobierno federal inició ante autoridades de Estados Unidos el procedimiento formal para solicitar la detención provisional con fines de extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. 

La gestión fue presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de la República, que mantiene vigentes al menos dos órdenes de aprehensión en su contra, emitidas en 2022 y 2024.

De acuerdo con información oficial, el exgobernador se encontraría en territorio estadounidense y es considerado prófugo al no atender requerimientos judiciales en México.

 Autoridades aclararon que la notificación roja de Interpol no ha sido cancelada, sino que permanece en estatus de suspensión, lo que no invalida el proceso legal en curso.

En paralelo, el Congreso de Tamaulipas se pronunció sobre la inhabilitación temporal del exjuez Juan Fernando Alvarado López, quien concedió un amparo al exmandatario.

Legisladores señalaron que la sanción, impuesta por el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, evidencia irregularidades en el Poder Judicial y refuerza la necesidad de garantizar resoluciones apegadas a la ley y libres de intereses políticos.

Claves del caso

  • Solicitud presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante autoridades de EUA.
  • La Fiscalía General de la República respalda el proceso con dos órdenes de captura (2022 y 2024).
  • El exmandatario es considerado evadido de la justicia mexicana.
  • Congreso de Tamaulipas señala negligencia judicial tras sanción a exjuez que le otorgó un amparo.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fiscalia_especializada_nuevo_leon_ffebf8f2eb
Examinan alcances legales para congelar cuentas en nueva Fiscalía
fiscalia_de_justicia_en_nuevo_28acba6c01
Destaca política de persecución penal a un año de su gestión
reabrira_stjt_expedientes_ordenes_aprehension_a5c3cf91b1
Reabrirá STJT 800 expedientes para retomar órdenes de aprehensión
publicidad

Últimas Noticias

busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
image_8cb20add1f
Acuden a la Basílica de Guadalupe por Miércoles de Ceniza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
publicidad
×