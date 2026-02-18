México solicita a EUA la detención de Cabeza de Vaca

El gobierno federal inició ante autoridades de Estados Unidos el procedimiento formal para solicitar la detención provisional con fines de extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La gestión fue presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de la República, que mantiene vigentes al menos dos órdenes de aprehensión en su contra, emitidas en 2022 y 2024.

De acuerdo con información oficial, el exgobernador se encontraría en territorio estadounidense y es considerado prófugo al no atender requerimientos judiciales en México.

Autoridades aclararon que la notificación roja de Interpol no ha sido cancelada, sino que permanece en estatus de suspensión, lo que no invalida el proceso legal en curso.

En paralelo, el Congreso de Tamaulipas se pronunció sobre la inhabilitación temporal del exjuez Juan Fernando Alvarado López, quien concedió un amparo al exmandatario.

Legisladores señalaron que la sanción, impuesta por el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, evidencia irregularidades en el Poder Judicial y refuerza la necesidad de garantizar resoluciones apegadas a la ley y libres de intereses políticos.

Claves del caso

Solicitud presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante autoridades de EUA.

La Fiscalía General de la República respalda el proceso con dos órdenes de captura (2022 y 2024).

El exmandatario es considerado evadido de la justicia mexicana.

Congreso de Tamaulipas señala negligencia judicial tras sanción a exjuez que le otorgó un amparo.

