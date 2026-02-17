Investigan si explosión en Los Olivos fue intencional

Las primeras indagatorias en torno a la explosión registrada la noche del lunes en un departamento del Fraccionamiento Los Olivos 2, apuntan a que el hombre que resultó gravemente herido, pudo haber provocado el estallido, en una intención por atentar contra su propia vida, presuntamente por atravesar una crisis emocional derivada de un conflicto con su pareja.

El comandante de Bomberos, José Torre, detalló que durante las maniobras no se detectaron fugas activas ni daños en el tanque de gas que indiquen una falla estructural del cilindro.

"La persona quizá abrió su tanque de gas de 30 kilos y lo prendió, y la explosión fue lo que ocasionó todo este daño”, explicó que el cilindro no presentaba ruptura, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada.

Señaló además que existían antecedentes de reportes al 911 relacionados con el estado emocional del ahora lesionado.

El herido fue identificado como Erick Rodolfo Félix Delgado, de aproximadamente 40 años de edad, quien fue trasladado por Bomberos Voluntarios al Hospital Carlos Canseco, donde es atendido por quemaduras de tercer grado y su estado de salud se reporta como grave.

La explosión se registró en el edificio B, piso 3, que dejó daños estructurales considerables y obligó a la evacuación de al menos 12 familias.

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez, informó que se realizó un recorrido con representantes del Colegio de Arquitectos para determinar la condición estructural del inmueble.

En el sitio se instaló un centro de mando para coordinar las acciones junto con ingenieros y arquitectos, a fin de definir si el edificio deberá demolerse o si puede aplicarse otra estrategia de rehabilitación. De manera preventiva, el inmueble fue apuntalado con más de 37 vigas de soporte para evitar un posible colapso.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos; el inmueble permanece acordonado y bajo vigilancia para evitar actos de rapiña, mientras se espera el dictamen estructural que definirá el futuro del edificio y el eventual retorno de las familias evacuadas.

Comentarios