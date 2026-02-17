Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
20260217_111108_e6485e7976
Tamaulipas

Investigan si explosión en Los Olivos fue intencional

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos; el inmueble permanece acordonado y bajo vigilancia

  • 17
  • Febrero
    2026

Las primeras indagatorias en torno a la explosión registrada la noche del lunes en un departamento del Fraccionamiento Los Olivos 2, apuntan a que el hombre que resultó gravemente herido, pudo haber provocado el estallido, en una intención por atentar contra su propia vida, presuntamente por atravesar una crisis emocional derivada de un conflicto con su pareja.

El comandante de Bomberos, José Torre, detalló que durante las maniobras no se detectaron fugas activas ni daños en el tanque de gas que indiquen una falla estructural del cilindro. 

"La persona quizá abrió su tanque de gas de 30 kilos y lo prendió, y la explosión fue lo que ocasionó todo este daño”, explicó que el cilindro no presentaba ruptura, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada. 

Señaló además que existían antecedentes de reportes al 911 relacionados con el estado emocional del ahora lesionado.

El herido fue identificado como Erick Rodolfo Félix Delgado, de aproximadamente 40 años de edad, quien fue trasladado por Bomberos Voluntarios al Hospital Carlos Canseco, donde es atendido por quemaduras de tercer grado y su estado de salud se reporta como grave.

20260217_111108.jpg

La explosión se registró en el edificio B, piso 3, que dejó daños estructurales considerables y obligó a la evacuación de al menos 12 familias.

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez, informó que se realizó un recorrido con representantes del Colegio de Arquitectos para determinar la condición estructural del inmueble.

En el sitio se instaló un centro de mando para coordinar las acciones junto con ingenieros y arquitectos, a fin de definir si el edificio deberá demolerse o si puede aplicarse otra estrategia de rehabilitación. De manera preventiva, el inmueble fue apuntalado con más de 37 vigas de soporte para evitar un posible colapso.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos; el inmueble permanece acordonado y bajo vigilancia para evitar actos de rapiña, mientras se espera el dictamen estructural que definirá el futuro del edificio y el eventual retorno de las familias evacuadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
el_paso_texas_sheinbaum_dcdda29bd5
Cierre de espacio aéreo en Texas fue por un globo: Harfuch
coahuila_detenidos_fad147e7a7
Caen presuntos ladrones de vehículos en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×