Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa

El colectivo "Amor por los Desaparecidos" en Tamaulipas anunció, a través de un video difundido en sus redes sociales, que finalmente logró un acercamiento con el Ayuntamiento de Reynosa después de varios años de solicitar apoyo. La vocera del grupo, Éric González, informó que este avance fue posible gracias a la intervención del Congreso del Estado de Tamaulipas, que promovió el encuentro entre las madres buscadoras y las autoridades municipales.

González confirmó que ya se realizaron dos reuniones con el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, quien se comprometió a brindar apoyo directo a las labores del colectivo. Entre las acciones acordadas se incluye el suministro de maquinaria, servicios públicos primarios y el respaldo de Protección Civil, herramientas fundamentales para las jornadas de búsqueda que encabezan las madres.

Además, la vocera dio a conocer que el Ayuntamiento presentó un proyecto para la creación de un mural dedicado a las personas desaparecidas. La intención es que este espacio se ubique en un punto visible y de alta afluencia ciudadana, de manera que permita exhibir las fotografías de quienes continúan sin ser localizados. Aunque este proyecto surgió desde una perspectiva distinta a la planteada por el colectivo, las madres buscadoras aceptaron la propuesta al considerarla un gesto significativo de reconocimiento y visibilidad para sus seres queridos.

El colectivo agradeció públicamente la intervención del Congreso de Tamaulipas, así como la disposición mostrada por la ciudadanía y la presidencia municipal para iniciar esta nueva etapa de colaboración. Señalaron que estos esfuerzos representan un avance importante en su lucha diaria por encontrar a sus familiares y mantener viva la exigencia de verdad y justicia.

