Muere menor de seis años tras accidente vial en Matamoros

Una lamentable tragedia se registró en el ejido La Gloria, en Matamoros, donde un fuerte choque dejó como saldo la muerte de una niña de seis años de edad, identificada como Lía, mientras que su madre resultó lesionada.

El accidente fue reportado a las líneas de emergencia, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, familiares de la menor intentaron salvarle la vida trasladándola de urgencia en una camioneta hacia el Hospital de Matamoros.

Sin embargo, al circular por la avenida Sendero Nacional, a pocos metros del acceso al fraccionamiento Las Brisas, fueron interceptados por paramédicos de la Cruz Roja.

Luego de valorar a la menor, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, lo que provocó una fuerte crisis emocional entre sus familiares.

Posteriormente, arribaron elementos de la Policía Investigadora y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para la autopsia de ley.

Cabe señalar que el presunto responsable del percance se dio a la fuga, dejando abandonado el vehículo en el que viajaba. Las autoridades ya investigan los hechos para dar con su paradero.

