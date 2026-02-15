Podcast
Tamaulipas

Mueren 12 tortugas por redes ilegales en Playa Bagdad

Los ejemplares presentaban signos de ahogamiento por interacción con redes de arrastre tipo 'chango', practicada habitualmente en dichas costas

Durante un patrullaje realizado el 13 de febrero de 2026, técnicos comunitarios de CONIBIO Global A.C. localizaron 12 tortugas verdes (Chelonia mydas) sin vida en Playa Bagdad.

Los ejemplares presentaban signos de ahogamiento por interacción con redes de arrastre tipo “chango”, técnica ilegal que, según denunciaron, continúa operando de forma constante frente al litoral.

Llamado urgente para reforzar vigilancia

La organización hizo un llamado urgente a la Secretaría de Marina para reforzar la vigilancia en la zona marítima y a la Conapesca para intensificar la regulación e inspección de artes de pesca. Se informó que personal de PROFEPA acudió a verificar los ejemplares.

Ambientalistas advirtieron que la tortuga verde es una especie en riesgo y que la persistencia de estas prácticas ilegales podría acelerar su disminución en la región, por lo que sugirieron acciones coordinadas entre autoridades federales.


