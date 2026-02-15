Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tigres_cruz_azul_571d24c1b8
Deportes

Tigres visita al Cruz Azul; duelo 'muy parejo' entre cementeras

El arbitraje correrá a cargo del silbante tapatío Daniel Quintero, donde ambos contendientes disputarán su partido en el Estadio Cuauhtémoc

  • 15
  • Febrero
    2026

En el cierre de la jornada 6 del Torneo de Clausura en la Liga Mx, esta tarde los Tigres visitan al nómada Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, en punto de las 16:30 horas.

Tanto los de Guido Hernán Pizarro Demestri como los de Nicolás Ricardo Larcamón presentan números muy similares, al sumar ambos 10 puntos; solo que los de la ‘U’ presentan una mejor diferencia de goleo al tener un +5, por un +3 de los celestes.

Cabe resaltar que, el representativo de la UANL en su duelo ante Santos Laguna de la fecha 5 se llevó la victoria por marcador de 5-1 y logró conseguir su gol 1600 en partidos oficiales de Liga y Liguilla, desde que fueron instaurados los torneos cortos. La anotación corrió a cargo de su canterano Diego Alexander Sánchez Guevara a quien apodan ‘El Chicha’, siendo la diana que cerró la cuenta en esa contienda.

Para esta batalla, el arbitraje correrá a cargo del silbante tapatío Daniel Quintero Huitrón, donde ambos contendientes saltarán al rectángulo verde del coso de la Calzada Ignacio Zaragoza con sus uniformes tradicionales; los locales lo harán completamente de azul y la visita en amarillo total.

Ligero equilibrio de la ‘máquina celeste’

La historia marca que son 67 las batallas oficiales de fase Inicial y Final que han sostenido los universitarios en contra de los cementeros en torneos cortos.

estadistica-cruz-azul-tigres.jpg

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 23 de sus enfrentamientos, en 19 más igualaron en el marcador y en 25 ocasiones cargaron con la derrota ante los dirigidos por el Profe ‘Larca’, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 73 veces y les propinaron 80 pepinillos.

Los 73 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac siete veces; en otras tres ocasiones fueron Andrés Silvera, Anselmo Vendrechovski, Claudio Suárez, Irenio Soares, Itamar Batista y Luis Hernández quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados; concluyen el listado con dos anotaciones las realizadas por Eduardo Vargas, Emmanuel Villa, Guido Pizarro, Héctor Mancilla, Juan Brunetta, Lucas Lobos, Luis García Fernández y Walter Gaitán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_20_12_AM_b2b8738054
Vive el Club de Futbol Monterrey Rayados jornada invicta
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_11_58_AM_b1780ab965
Tigres sufre cada vez que enfrenta a los cuatro grandes de México
concacaf_octavos_rayados_tigres_c4355e6086
Rayados ya conoce su rival en Octavos de Concacaf; Tigres espera
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_14_14b24037dd
Taylor Swift impulsa el patinaje artístico femenino en Milán
0_E9_A0899_204a026ec4
Da la bienvenida la UANL a 168 estudiantes de intercambio
corte_anre_debate_clave_prision_preventiva_oficiosa_93ec62b3b3
Corte da paso a Ríos González para debate de prisión preventiva
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×