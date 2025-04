Niega Congreso fondo extraordinario a Reynosa por $320 mdp

El tema del fondo extraordinario por un monto de 320 millones de pesos, solicitado por el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, para apoyar a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias y contribuir al mejoramiento de la infraestructura, fue negado por el Congreso del estado de Tamaulipas, informó en conferencia de prensa el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional, Humberto Armando Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno dijo también que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud formal en lo que se refiere a una revocación de mandato en el municipio de Reynosa.

“Que yo sepa no ha llegado nada sobre una revocación, sin embargo, yo les puedo comentar que es complicado que se apruebe un fondo cuando en una administración que está teniendo tantas observaciones en la cuenta pública de 2023, son creo que más o menos $1,600 millones de pesos en la Compapa y $220 millones de pesos en el Ayuntamiento de Reynosa”, explicó.

Dijo que esta situación “levanta antenitas”, de cómo solicitar que se apruebe un fondo extraordinario, cuando hay tantos señalamientos y observaciones de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Lo veo muy complicado, yo creo que ellos tienen primero que nada poner en orden lo que la Auditoría les está observando porque es mucho dinero lo que pues no sé si falta o no se ha comprobado, ahí el Auditor es el bueno en ese tema, sin embargo, no podemos de entrada empezar así, además la gente Reynosa sabe que se está haciendo lo conducente y que se está trabajando”, dijo el legislador de Morena.

Obteniendo con su trabajo que están haciendo en la recolección de firmas en el tema de revocación de mandato.

“Son peticiones de los ciudadanos, peticiones en específico; lo que nos comentaron es que van a seguir trabajando en la recaudación de firmas y que sí entregan una cantidad importante y que van a traer más firmas, pues bueno, nosotros vamos a atender a todos y de cualquier lado del estado, no específicamente de Reynosa”, y agregó:

“Hay un recurso más o menos de $215 millones de pesos en gastos personales, de ahí del presidente municipal y bueno les puedo decir que hay alrededor de 32 municipios que tienen eso de presupuesto anual, 32 municipios, el 7.1% del presupuesto de Reynosa se va en gastos personales, es mucho dinero”, expresó el presidente del Congreso de Tamaulipas.

Ante esta situación, adelantó que ha solicitado al presidente de la comisión de auditoría, al presidente de la comisión de finanzas y al presidente de la comisión de administración, que elaboren un plan de trabajo en materia de austeridad para el municipio de Reynosa, que vaya acorde los principios del partido de Morena.

“Ustedes saben que la austeridad es uno de los principios de nuestro partido y se va a hacer este plan, se va a presentar por medio de un exhorto para qué de manera respetuosa y humilde, este congreso les muestre cómo se pueden hacer mejor las cosas en cuestión de gastos", dijo.

"Obviamente nosotros no podemos interferir la independencia del municipio, por eso es un exhorto a ver si lo toman en cuenta, ya estará en sus manos si lo hacen o no, pero para qué, para que podamos ahorrar más dinero en Reynosa y ese dinero que se está ahorrando de las diferentes áreas del municipio se pueda utilizar para este tema de emergencia, pero es incongruente que teniendo tantos gastos innecesarios en el municipio pidas más dinero", expuso.

"Entonces hay que primero tener voluntad desde el mismo municipio y nosotros con gusto vamos a apoyar en lo que podamos, no hay pleito, no somos sus enemigos, somos el congreso del estado representamos a la gente Reynosa y a otros municipios”, refirió.

Durante la conferencia de prensa abordó el tema de una posible visita a Tamaulipas, por parte de secretarios de estado, inclusive de la misma presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, si embargo no confirmó la fecha ni el municipio que estarían visitando los funcionarios federales.

Por su parte la diputada de Morena por el distrito de Reynosa, Magaly Deándar Robinson, lamentó que ya se le estén acumulando las cosas al alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz.

“Hasta donde tengo entendido es muy poco el tiempo que tiene para solventar las observaciones, pero nosotros como congreso del estado, no vamos a solapar absolutamente nada ni a nadie, considero que existe la posibilidad de una revocación de mandado más aún cuando el pueblo te está dando la espalda, a fin de cuentas en Reynosa el pueblo manda”, dijo la legisladora.

