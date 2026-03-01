Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Reynosa reporta avances en la disminución de delitos

El edil subrayó que este fenómeno se ha convertido en una de las problemáticas que más afectan actualmente a la ciudadanía de Reynosa

  • 01
  • Marzo
    2026

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, informó que en la ciudad se han registrado avances importantes en la disminución de diversos delitos, de acuerdo con los indicadores presentados durante la más reciente reunión a puerta cerrada de la mesa de seguridad, en la que participaron corporaciones policiacas y fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Tras concluir el encuentro, el alcalde explicó que durante la sesión se dieron a conocer cifras que reflejan una baja en distintos ilícitos, resultado del trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, así como del seguimiento permanente a las estrategias de seguridad.

“Como ustedes saben, ha habido avances en varios delitos; ahorita estuvimos en la mesa de seguridad, se presentaron los índices de muchos delitos que se han bajado y agradecemos a la mesa”, expresó.

Extorsión, el principal foco de preocupación

No obstante, reconoció que uno de los principales focos de preocupación para las autoridades es el delito de la extorsión, el cual ha mostrado un incremento durante los últimos meses y de manera más marcada en el último año.

“Hay uno que hay que entender, que es el tema de la extorsión, que se ha estado incrementando en los últimos meses, en el último año también bastante, y es algo en lo que estamos trabajando”, señaló.

El edil subrayó que este fenómeno se ha convertido en una de las problemáticas que más afectan actualmente a la ciudadanía de Reynosa, por lo que aseguró que ya se implementan acciones específicas para su contención desde las distintas instancias de seguridad.

Respaldo estatal y coordinación permanente

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como el apoyo de las fuerzas de seguridad y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, al considerar que la atención al delito de extorsión es una prioridad dentro de la agenda estatal.

“Agradezco la atención del gobernador, de las fuerzas de seguridad y de igual forma del secretario de Seguridad Pública, porque es un tema que para ellos es primordial”, puntualizó.

Carlos Peña Ortiz reiteró que el gobierno municipal continuará participando de manera activa en las mesas de coordinación, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas y avanzar en la reducción de los delitos que aún impactan a la población de Reynosa.


