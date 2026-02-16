Refuerzan operativos contra extorsiones en Matamoros

El presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, informó que el Ayuntamiento ya tiene identificados varios grupos de extorsionadores que se hacen pasar por trabajadores municipales para exigir pagos indebidos a comerciantes, y anunció un refuerzo de operativos de seguridad para frenar estas prácticas.

Durante un mensaje público, el alcalde subrayó que la participación ciudadana es clave para combatir este delito, por lo que exhortó a la población a denunciar de forma anónima al 089 cualquier intento de cobro irregular o amenaza.

Granados Fávila explicó que los operativos iniciarán a partir del lunes y se realizarán en coordinación con distintas corporaciones de seguridad. Además de la policía preventiva —integrada por elementos estatales bajo mando municipal—, el Ayuntamiento solicitó apoyo de la Marina, la Fiscalía y otras instancias para llevar a cabo acciones de vigilancia directa en establecimientos comerciales.

El edil reconoció que el problema de la extorsión representa un desafío complejo, pero aseguró que su administración asumirá la responsabilidad de enfrentarlo. Destacó que ya se han identificado grupos foráneos, presuntamente provenientes del sur del país, que llegan a la ciudad para realizar estas prácticas ilícitas.

Asimismo, el gobierno municipal presentará denuncias formales y dará a conocer el modo de operación de estos grupos, quienes acuden a negocios locales simulando funciones oficiales para imponer supuestas sanciones o multas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes para no realizar pagos bajo presión y reportar cualquier intento de extorsión a las autoridades correspondientes, como parte de la estrategia para proteger la actividad económica y la seguridad en el municipio.

