Tamaulipas

Avioneta aterriza de emergencia cerca del Puente Pharr

Una falla mecánica obligó a descender a la aeronave; dos personas resultaron ilesas y se activaron alertas en ambos lados de la frontera

  16
  Febrero
    2026

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia la tarde del domingo 15 de febrero de 2026, en las inmediaciones del Puente Internacional Pharr, luego de presentar una falla mecánica mientras se encontraba en vuelo, informó la ciudad de Pharr.

De acuerdo con el portavoz municipal, Michael Martínez, el reporte fue recibido por las autoridades locales tras detectarse que la aeronave realizaba maniobras irregulares, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia ante el riesgo de que la situación pudiera agravarse.

El funcionario explicó que la avioneta descendió de manera forzosa debido a problemas mecánicos, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y seguridad. En el operativo participaron el Pharr Fire Department, el Pharr Police Department, el servicio médico de emergencias local, el Texas Department of Public Safety y la United States Border Patrol.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 3.37.16 PM.jpeg

Las autoridades detallaron que, debido a la cercanía del punto del aterrizaje con el cruce internacional y al constante flujo vehicular en la zona, se encendieron alertas preventivas tanto del lado estadounidense como del lado mexicano de la frontera, a fin de reducir riesgos para la población y mantener el control del área mientras la aeronave realizaba las maniobras de descenso.

En la avioneta viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas. Paramédicos las valoraron en el sitio y confirmaron que no presentaban lesiones, descartando la necesidad de traslado a un hospital.

Aunque no se reportaron heridos ni daños mayores, el incidente generó momentos de tensión entre automovilistas y personas que se encontraban en el sector, al observar el descenso de la aeronave a escasa distancia del cruce internacional.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del desplome y el origen de la falla mecánica que obligó al aterrizaje de emergencia.


