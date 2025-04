Obispo pide desestimar profecías de la elección del nuevo papa

Con el anuncio oficial del próximo cónclave en el Vaticano para elegir al sucesor del Papa Francisco, se ha confirmado la participación de 133 cardenales electores menores de 80 años.

Aunque inicialmente se preveía la presencia de 135, dos de ellos fueron descartados por motivos de salud. México cuenta con seis cardenales, de los cuales dos participarán activamente en la elección.

“Tenemos dos cardenales que van a participar: el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Fue presidente también de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y tenemos otros cardenales que ya son eméritos, en total son seis”, detalló el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

En medio de este contexto, el obispo llamó a la comunidad católica a no dejarse llevar por mensajes apocalípticos ni supuestas profecías que circulan en redes sociales y otros medios, ya que afirmó, pueden generar miedo y desconfianza en la fe.

“Hay que recordar las palabras de la resurrección: no tengas miedo. No hay que tener miedo. El miedo nunca es de Dios. Entonces, si tenemos miedo sería un error, sería signo de desconfianza, de pensar que Dios se distrae, que no nos cuida, que no estamos en sus manos y no es así. Salimos de Dios, que nos sostiene, y él nos va a llevar. Esa es nuestra confianza”, expresó.

El líder de la Iglesia Católica en la frontera de Tamaulipas también se dirigió a los fieles que, aún participando en grupos parroquiales, caen en la tentación de creer y difundir profecías alarmistas.

“Yo invitaría a que los que andan por ahí profesando, difundiendo o creyendo en profecías aterradoras, que recuerden que el amor de Dios es más grande y que estamos en sus manos”, afirmó monseñor Lira Rugarcía.

Finalmente, el obispo pidió a la comunidad mantenerse en oración por el cónclave y el nuevo pontífice, esperando que el elegido sea un guía espiritual que fortalezca la fe y promueva la fraternidad entre los pueblos.

“Yo creo que en general podemos decir que esperamos un Papa que haga lo que han hecho sus predecesores: llevarnos a Dios. Eso es lo que necesitamos. Llevarnos a Dios y entender que eso es lo más grande que puede haber, porque si llegamos a Dios vamos a entender que él es el Papá de todos y que todos somos hermanos y que es indispensable que nos tratemos como eso, como hermanos”, concluyó.

