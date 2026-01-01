Podcast
Tamaulipas

Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz

Miembros de un colectivo estuvieron acompañados por elementos de la Guardia Estatal para brindar seguridad en el área del hallazgo

  • 01
  • Enero
    2026

En los últimos días de 2025 fueron localizados más restos óseos humanos en un paraje rural cercano al poblado Valadeces, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

El hallazgo se dio luego de que el colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas" recibiera información que apuntaba a la posible presencia de restos humanos en ese sector.

Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz.jpg

Tras analizar los datos, el grupo decidió realizar una jornada de búsqueda en el predio señalado.

Durante el rastreo, el colectivo estuvo acompañado por elementos de la Guardia Estatal para brindar seguridad en la zona.

Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz.jpg

En el lugar fueron encontrados fragmentos de huesos humanos que presentaban exposición al fuego, es decir, restos óseos calcinados.

Además de los vestigios humanos, se localizaron también una hebilla de cinturón y un águila metálica.

Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz.jpg

Estos objetos podrían ser utilizados para ayudar en la identificación de personas desaparecidas, como ha ocurrido en otros casos en los que pertenencias halladas junto a restos humanos han permitido a familias reconocer a sus seres queridos.


