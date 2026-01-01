Podcast
Tamaulipas

'Palo encebado' cumple más de 40 años como tradición en Reynosa

La organizadora destacó que la tradición ha trascendido las fronteras de la ciudad y atrae a visitantes de otros estados

  • 01
  • Enero
    2026

El "Concurso del palo encebado" se ha consolidado como una de las tradiciones comunitarias más representativas de Reynosa, al cumplir más de 40 años reuniendo a familias de distintas colonias en un ambiente de convivencia y participación.

Lo que comenzó como una celebración organizada por una sola familia fue creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en un evento esperado por decenas de personas que cada año acuden a convivir y participar en esta singular competencia.

Ignacia Martínez Zárate, organizadora del evento, recordó cómo surgió esta tradición que hoy involucra a toda la comunidad.

“Nosotros participábamos hace ya más de 40 años, empezamos de cuatro mujeres, éramos dos grupos y todos éramos de la familia, empezó primero toda la familia y terminó ya con los vecinos de aquí de la colonia”, expresó.

Para la realización del concurso, vecinos y comercios del sector aportan regalos y dinero en efectivo, los cuales se utilizan como premio principal para el equipo que logra alcanzar la cima de un mástil de casi ocho metros, completamente cubierto de grasa.

El reto consiste en escalar el palo encebado hasta llegar a la parte más alta y tomar el premio, lo que requiere fuerza, coordinación y trabajo en equipo por parte de los participantes.

La organizadora destacó que la tradición ha trascendido las fronteras de la ciudad y atrae a visitantes de otros estados e incluso del extranjero.

“Vienen de Houston, ha venido gente de Toluca, hasta allá ha llegado la tradición de nosotros y ya nos busca porque ya saben el horario que puso la señora Juanita Zárate, que es de las tres de la tarde y sigue el mismo horario desde estos 40 años”, señaló.

Este año, los premios superaron los siete mil pesos para el equipo ganador, el cual estuvo conformado por cuatro integrantes que lograron completar el desafío ante el aplauso de los asistentes.

Juan Ángel Montejano Hernández, patrocinador y participante, destacó el carácter familiar y solidario del evento.

“La verdad es que hay premios para niños, hay premios para los adultos, ahorita están concursando los niños, hacen concursos, les regalan juguetes, comida; realmente esta tradición se me hace algo muy bonito aquí en Reynosa y la verdad es el segundo año que vengo y me sorprende la convocatoria que tiene”, comentó.

Para Julio Martínez Zárate, fundador del concurso, el mayor valor de esta tradición está en los valores que fomenta entre la comunidad.

“Aquí en Reynosa no creemos que exista algo similar, pero si lo hicieran sería una bonita tradición que empezara. Yo creo que si mis sobrinos aprendieron bien el trabajo de humanidad que les enseñamos, del amor, de la unidad y la paz entre vecinos, esto debe de continuar. Espero que sí lo hagan; si no es mi familia puede ser cualquier otra de las familias que estén decididas a participar”, manifestó.

El concurso del palo encebado se mantiene, así como un símbolo de identidad comunitaria, unión entre vecinos y transmisión de valores, demostrando que las tradiciones pueden fortalecer el tejido social cuando nacen del esfuerzo colectivo y el espíritu solidario.


