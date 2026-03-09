Ofrecen descuentos en predial para mujeres durante marzo

El tesorero municipal de Matamoros, Juan Carlos Rodríguez, informó que durante el mes de marzo se aplicará un estímulo fiscal dirigido a mujeres propietarias de vivienda y jefas de familia.

¿En qué consiste el estímulo fiscal para mujeres en Matamoros?

El funcionario explicó que este beneficio consiste en un descuento del 50% en los recargos acumulados o adeudos rezagados del impuesto predial, con el objetivo de apoyar a las mujeres para que puedan regularizar su situación fiscal.

Programa estará disponible durante todo marzo

Indicó que el programa estará vigente durante todo el mes de marzo, por lo que invitó a las mujeres propietarias a acercarse a las oficinas correspondientes para recibir orientación y aprovechar este apoyo fiscal.

También habrá descuento en pago anual del predial

Además, señaló que quienes realicen el pago anual del impuesto predial durante este mes también podrán obtener un descuento adicional del 8%, aplicado directamente al monto del impuesto.

Invitan a contribuyentes a regularizar su situación

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las contribuyentes para que aprovechen estos estímulos fiscales y se pongan al corriente con sus obligaciones.

