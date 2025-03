Padres de familia denuncian casos de acoso escolar en Tamaulipas

Un grupo de padres de familia denunciaron casos de acoso escolar, falta de maestros y de personal administrativo, además de exhibir las carencias que existen en la Primaria General Álvaro Obregón, ubicada en el Ejido el Olivo de Ciudad Victoria.

El padre de familia Javier Guerrero dijo que se trata de varios estudiantes que están protagonizando situaciones de acoso y de bullying, sin que la dirección tome cartas en el asunto.

“La señora no pone disciplina en sus muchachos, tiene dos hijos en tercer año; los niños son agresivos, porque son dos, entonces traen a veces armas blancas, navajas, le pegan a los niños, le levantan la falda a las niñas, las quieren tocar y no se ha hecho nada en lo absoluto, por eso decidimos cerrar la escuela”, explicó.

La madre de familia Rosa Esmeralda se vio en la necesidad de sacar a sus dos hijos de esta comunidad escolar debido a que eran blanco de agresiones por parte de otros estudiantes, y a seis meses de haber presentado las denuncias, no se ha emitido un dictamen.

“A mi hijo me lo agredieron y realmente el director no supo, no dejó al profe del grupo que me avisara. Yo vine a dejar un lonche y me metí porque realmente el director me dijo: 'Yo voy a arreglar los asuntos', y no ha hecho nada”, dijo la madre de familia.

El representante de la Secretaría de Educación, Gilberto Ruiz, quien se desempeña como director de Primarias en la zona centro del estado, dijo que las demandas de los padres de familia inconformes ya están siendo atendidas de manera puntual.

“Lo del director, les ofrecimos que lo vamos a concentrar en la supervisión escolar para platicar con él y con la dirección de primarias, para ver cuál es la situación de tanta queja. Tenemos un montón de casos, pero de habladas; yo les digo que lo hagan por escrito, pero me dicen que ya tienen rato de esta situación, pero no sabíamos nosotros del tema y los del DIF están atendiendo la situación de los alimentos que no llegan completos”, dijo el funcionario de educación.

