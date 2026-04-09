Cambia la Secretaría de Seguridad Pública por ajuste en gabinete

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, confirmó una serie de cambios y movimientos en su gabinete municipal, como parte de una estrategia para fortalecer distintas áreas de la administración y dar paso a una nueva etapa en la operación del gobierno local.

¿Qué cambios destacan en el gabinete de Reynosa?

Entre los ajustes más relevantes se encuentra la salida del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, una de las posiciones clave en la estructura municipal, lo que generó atención por el contexto de seguridad en la ciudad.

La dependencia estaba a cargo de Geovanni Barrios Moreno, quien durante su gestión impulsó el incremento de elementos policiales y patrullas, además de promover un modelo de proximidad con la ciudadanía para atender denuncias de manera más directa.

Reubicación de funcionarios y nuevos nombramientos

Como parte de los cambios, Geovanni Barrios Moreno fue reubicado en la Dirección de Gobierno Municipal, desde donde continuará colaborando en la administración.

Posteriormente, se informó que Mario Soria tomó protesta como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, asumiendo formalmente el cargo.

Polémica por el nuevo titular de Seguridad Pública

Su nombramiento ha generado polémica, debido a que anteriormente se desempeñó en la Dirección de Tránsito Municipal, donde su gestión fue cuestionada y no dejó una percepción positiva en algunos sectores.

¿Por qué se realizan estos ajustes en el gobierno municipal?

El presidente municipal explicó que estos movimientos responden a una dinámica de evaluación constante, en la que se busca aprovechar la experiencia de los funcionarios en distintas áreas.

Señaló que algunos perfiles que dejan sus cargos serán integrados a nuevas responsabilidades dentro del mismo gobierno, como parte de una estrategia de reorganización interna.

Actualización de reglamentos y más cambios en puerta

Asimismo, indicó que los ajustes están vinculados con la actualización de reglamentos municipales, proceso con el que se busca modernizar la operación del Ayuntamiento y dar un nuevo impulso a la gestión pública en Reynosa.

Finalmente, adelantó que los cambios continuarán en diversas dependencias, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del gobierno municipal y responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

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