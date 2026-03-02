Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Paros técnicos en Altamira impulsarán contratación temporal

El Servicio Nacional de Empleo reporta más de 150 vacantes por trabajos de mantenimiento en el puerto industrial de Altamira

  • 02
  • Marzo
    2026

La Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo en la zona sur, informó que la realización de paros técnicos en diversas empresas del puerto industrial de Altamira generará un incremento en la ocupación laboral durante los próximos meses, debido a los trabajos de mantenimiento programados en sus instalaciones.

Yolanda Gómez Aguilar, coordinadora regional del Servicio Nacional de Empleo en Altamira, González y Aldama, explicó que actualmente se lleva a cabo un proceso de reclutamiento para cubrir más de 150 vacantes, principalmente dirigidas a oficiales tuberos, paileros y ayudantes generales, quienes participarán en labores especializadas dentro de plantas industriales. 

Estas contrataciones responden a la necesidad temporal de mano de obra calificada para ejecutar reparaciones y adecuaciones técnicas.

Señaló que este dinamismo se suma al crecimiento sostenido que registra Altamira como polo industrial, con nuevas empresas en proceso de instalación y expansión, lo que ha permitido aumentar la colocación de trabajadores en el primer trimestre del año. Se prevé que, conforme avancen los proyectos industriales, continúe la generación de empleos formales con prestaciones de ley.


