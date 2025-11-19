Cerrar X
f45ad2a0_6f49_4da8_8dcb_d47d5b74d79b_79ade8cf62
Tamaulipas

Parque Cultural Reynosa inaugura exposición colectiva 'IN SITU'

El Parque Cultural Reynosa inaugurará 'IN SITU', muestra con 31 obras creadas en vivo por 29 artistas; la entrada es gratuita y abierta al público

  • 19
  • Noviembre
    2025

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), continúa impulsando actividades que promueven el acceso al arte y la participación comunitaria.

En este contexto, el Parque Cultural Reynosa anunció la inauguración de la exposición colectiva “IN SITU”, una muestra que nació como resultado de un ejercicio de creación artística en vivo.

La exposición abrirá sus puertas el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas, en la Galería Académica del Centro de Arte y Cultura del recinto.

“IN SITU” reúne el trabajo de 29 artistas, quienes participaron el pasado 23 de agosto en una jornada creativa organizada como parte del 15.º aniversario del Parque Cultural Reynosa.

Durante esta actividad, los creadores realizaron obras inspiradas directamente en su entorno inmediato, explorando la relación entre espacio, percepción y proceso creativo.

El resultado de esta dinámica es una colección de 31 piezas en formato 30 × 30 cm, que reflejan distintos estilos, técnicas y perspectivas.

La muestra invita al público a descubrir una diversidad de propuestas que dialogan con el espacio que las vio nacer, reafirmando la importancia del arte como vehículo de expresión y convivencia social.

Además, responde al objetivo institucional de mantener una programación cultural accesible y cercana a la comunidad.

La entrada a la exposición será totalmente gratuita, en línea con el compromiso del Parque Cultural Reynosa de ofrecer experiencias artísticas abiertas a todas las personas interesadas en disfrutar y conocer la creación local.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cometa_interestlar_atlas_nasa_3cf38df509
NASA revela primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS
escena_frida_khalo_01d5dad2e9
Obra de Frida Kahlo podría romper récord en subasta de NY
nacional_javier_duarte_48b0cfeb9c
Posponen resolución de Javier Duarte para este viernes
publicidad

Últimas Noticias

cometa_interestlar_atlas_nasa_3cf38df509
NASA revela primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS
BUEN_fin_2025_d21ae5f5c2
Finaliza operativo 'Buen Fin' con saldo blanco en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T082922_903_8aeb95d697
Amenaza de tiroteo activa protocolos en Saltillo
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×