Parque Cultural Reynosa inaugura exposición colectiva 'IN SITU'

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), continúa impulsando actividades que promueven el acceso al arte y la participación comunitaria.

En este contexto, el Parque Cultural Reynosa anunció la inauguración de la exposición colectiva “IN SITU”, una muestra que nació como resultado de un ejercicio de creación artística en vivo.

La exposición abrirá sus puertas el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas, en la Galería Académica del Centro de Arte y Cultura del recinto.

“IN SITU” reúne el trabajo de 29 artistas, quienes participaron el pasado 23 de agosto en una jornada creativa organizada como parte del 15.º aniversario del Parque Cultural Reynosa.

Durante esta actividad, los creadores realizaron obras inspiradas directamente en su entorno inmediato, explorando la relación entre espacio, percepción y proceso creativo.

El resultado de esta dinámica es una colección de 31 piezas en formato 30 × 30 cm, que reflejan distintos estilos, técnicas y perspectivas.

La muestra invita al público a descubrir una diversidad de propuestas que dialogan con el espacio que las vio nacer, reafirmando la importancia del arte como vehículo de expresión y convivencia social.

Además, responde al objetivo institucional de mantener una programación cultural accesible y cercana a la comunidad.

La entrada a la exposición será totalmente gratuita, en línea con el compromiso del Parque Cultural Reynosa de ofrecer experiencias artísticas abiertas a todas las personas interesadas en disfrutar y conocer la creación local.

