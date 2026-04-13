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Tamaulipas

Peña Ortiz reconoce a Protección Civil y alerta por incendios

Alcalde de Reynosa destaca aumento salarial a PC y Bomberos y advierte que incendios crecen por quema de basura; pide denunciar

  • 13
  • Abril
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció el trabajo que realiza el personal de Protección Civil y Bomberos, destacando que al inicio del año se aplicaron incrementos salariales significativos como parte del respaldo a su labor diaria en la atención de emergencias.

Señaló que en los últimos meses han aumentado los llamados de auxilio, especialmente por incendios registrados en distintos sectores de la ciudad, muchos de ellos originados por la quema de basura en lotes baldíos, una práctica que calificó como irresponsable y de alto riesgo para la población.

El edil explicó que estos siniestros no solo ponen en peligro a quienes los provocan, sino también a vecinos y al personal de emergencia que acude a sofocarlos, por lo que insistió en la necesidad de generar mayor conciencia entre la ciudadanía.

En ese sentido, hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de quienes incurren en estas acciones, a fin de identificarlos y proceder legalmente en su contra.

“Estuvimos incrementando los salarios al inicio del año de manera significativa, sabemos el gran trabajo que hace Protección Civil… la mayoría de los incendios son causados por ciudadanos irresponsables”, expresó el alcalde.

Agregó que es fundamental la participación ciudadana para ubicar a quienes provocan estos siniestros. “Nadie conoce mejor su colonia que ustedes… ayúdenos a identificar a quienes queman basura y ponen en riesgo a todos, para poder actuar con acciones judiciales”, puntualizó.


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